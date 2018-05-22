24 Haziran erken seçim milletvekili aday listelerinde çarpıcı detay! Babalar ve oğulları...

Partiler 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listelerini açıkladı. Listelerde dikkat çeken detaylar yer alırken, Bülent Arınç ve Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'den, Saadet Partisi eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu ise Saadet'ten milletvekili adayı oldu.

AĞAR VE ARINÇ’IN OĞLU

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı ve Demokrat Parti lideri Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AKP Elazığ 3. sıra, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da AKP İstanbul 3. bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu.

KAMALAK’IN OĞLU DA BABASININ İZİNDEN

Eski Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak ile SP'nin etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün gelini, partinin İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk ve akrabası Malatya İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk de aday gösterildi.

MOR BEYİN DETAYI

Saadet Partisi’nin listesindeki ‘Mor Beyin’ detayı dikkat çekti. FETÖ’nün ‘Mor Beyin’ kumpası mağduru avukat Mustafa Yaman, İstanbul 2. bölgeden, kumpası ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş ise Ankara ikinci bölgeden kendisine yer buldu.

