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24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, tüm anketlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu seçimlerin ikinci tura kalmayacağını söyledi.

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Türkiye, kaderini belirleyecek seçimlere hazırlanıyor.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

40 GÜN KALA SON ANKET

Seçimlere 40 gün kala, araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Yapılan son seçimlerde, sonuçları bilen veya en yakın oranı bulan araştırma şirketi olan Andy-Ar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenin nabzını tuttu.

"TÜM ANKETLERDE ERDOĞAN KAZANIYOR"

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan tüm anketlerde önde olduğunu, oy oranının da yüzde 55 seviyesinde seyrettiğini ifade etti.

Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını ifade eden Faruk Acar, sonuçların şişirme olmadığını belirterek yapılan son 7 seçimde şirketinin başarısını hatırlattı.

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24 haziran erken seçim seçim 2018 anket Anket Sonuçları

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Okuyucu Yorumları 67 yorum
sonunda dogru bi secim anketi acikladin mynet bravo.. buyuk lider buyuk baskan RECEP TAYYİP ERDOGAN
anketi akp genel merkezinde yaptınız herhalde
ALGI OPERASYONLARINA DEVAM .
@horus_15 algıyı grceniz siz 24 haziranda
Görecem seçimin ertesi günü
son sözü millet söyleyecek zaten gerek yok boş anketlere
yalandan kim ölmüş
boş verin faruku maruku bu iş 2. tura kalır ince yarışı alır HERYERDE İNCE GELİYOR MUHARREM İNCE
@simsekseref MUHARREM 3 ÜN 1 İNİ ALIR.İLK TURDA BU İŞ BİTER.
@dnzl1979 ince gelıyor ınce akıllı olun
@simsekseref İNCE DENEN KİŞİNİN TEK BİR ÖZELLİĞİ .. SAKIN HA DÜRÜST DEME BİR TEK ÖZELLİĞİ VARMI OMU YÖNETECEK TÜM ÜLKEYİ TÜM ÜMMETİ OMU UMUT VERECEK
O zaman sonuç belli sandığa gitmiyoruz:)Zaten ikinci tura kalmayacakmış kesin reisin kazanıyormuş ne gerek var ya oy kullanmaya
faşizmin korkusu insanlara akp ye oy vericem dedirtiyor. Millet iş ,aş korkusundan susuyor. 25 haziran sabahı görecek herkes bu takkeli hırsızların gidişini.
ver çoşkuyu al mamayı...
gördüğüm en mantıklı anket
Faruk Acar'ın,AKP'nin seçim kampanyasını yürüttüğünü de belirtseydiniz keşke.Acaba ne kadar objektif bir anket!!
yahudi cesaret ödüllü başkanımız olacak he.ağlamayalım ozaman
Şu an ki siyasilere baktığımızda,gerek parti bazında gerekse şahıs bazında,Erdoğandan başka bu ülkeye hizmet vermiş,hayal olan insani istekleri gerçekleştirerek,insanların dahada fazlasını isterize getirmiş ,başka lider gibi lider birisi varsa söyleyin bizde bilelim.Bu ülkenin karanlık zamanlarını unutanlara sözüm ;adaylar arasında Erdoğandan daha iyi bir lider bulamayıp,Ak partinin kurucularını aday olarak düşünüyorsanız,durun ve kendinizi sorgulayın,amaç hizmet ise daha iyisini yapmalısınız,yok sadece Erdoğanı indirmek ise bu kapasitinenizle zaten çok zor.
Herkes biliyor zaten sonucun böyle olacağını
bu anketçilerde zerre utanma yok.bu kadar pişkin,bu kadar yalancı bir meslek erbabı sadece avukatlar sanırdım.anketcilerin maşallahı var utanmamazlıkta
sonuna kadar devam reis seninleyiz
Kim gelirse gelsin ekonomik kriz kaçınılmaz Türkiye batmanın eşiğindedir sırf çıkarları için akp ye yalakalık yapanlar ve Allah din diyince gözü kör olan yapılan yolsuzlukları görmeyen saf halkımız yüzünden bu hallere düştü Türkiye.
Açıklanan tüm anketler bir birleriyle ters anket şirketlerimiz bile birilerinin yancisi halka sorup anket yapan yok hangi partiyle calisiyosa onun lehine gosterio oy oranlari ne guzel ulkede yasioruz beee bağımsız medyayi gectim anket şirketleri bile yandaş
my net kullanıcıları da twetter gibi çogu chpli zaten chp(müslüman görünümlülerin partisi) her zamanki gibi kaybedecek tarih tekerrürden ibarettir
AKP nin yeni reklamcısı ilk reklamı yaptı bizde inandık
yandaş kanmayın
REİSSS!!!
ulan ne akp düşmanlıgı yemeyince geveliyosunuz yav ayıp be
Katılıyorum.Tam isabet
VE SONUNDA GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLADI.
AKP bin seçim ve propaganda ekibinin başında Faruk Acar var
Yav he he.
merale inceye şok baslıgı yok neden
Bizim insanımızı da anlamıyorum akp önde diyince yandaş diyor chp önde diyince zaten belliydi diyor.Herhangi bir partinin sempatizanı değilim ama nabzı sosyal medyadan tutan büyük gaflettedir.
andy ar başkanı faruk acar dün seçim programını yürütmek üzere akp ile anlaştı. farklı bir açıklama programı sekteye uğratır.
24 HAZİRAN 2018 TARİHİ ÖZ MİLLİ VE YERLİ MİLLETİN DAHA ÖNCE OY VERDİĞİ SEÇTİĞİ HESAP SORACAĞI KENDİNİ YÖNETEMEYENLERİ SEÇMEYECEĞİ BİR TARİH OLACAK İNŞAALLAH
ERDOĞAN VE AKP SEÇİMİ KAZANACAKTIR BUNDA ZERRECE ŞÜPHE YOK
Hayret mynet sen böyle gerçekçi anket yayınlamazdın ne oldu
Biz Halk olarak defalarca söyledik, Toplam 2 aday dan fazla olursa RTE kazanır. Ve kazanacağı da belli, Bi Rizeli olarak Sırf tepkimi koymak üzere Oy pusulası çıksın karşıma pkk ya oy verecem. Başlarım yapacağınız işe
daha önce hazırlanan senaryomu senin nerden nemalandığını bilmeyen varmı yüzde on fazlacı
Biz de yedik. O zaman boşa oy kullanmaya gitmeyelim bari.
aptalları kandırmaya dewmammm
Anket mi seçime ayarlı seçim mi Ankete...
ulan %55 alamazsa bu adamı unutmayın tamamı 2014 ekmeleddın varken bıle 51 almıs adam %55 alacak diyo bazıları %60 diyoya bu adamları hemen bakırköye yatırın
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