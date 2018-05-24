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24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

Mediar Anket Şirketi, 24 Haziran erken seçimi sonuçları için toplam nüfusu yaklaşık 54 milyon olan 26 ilde 4 bin 268 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mediar Şirketi 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin araştırmasını açıkladı. 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılan araştırma, toplam nüfusu yaklaşık 54 milyon olan 26 ilde 4 bin 268 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı. Bu araştırma, partilerin milletvekili listesinin vermesinin ardından yapılan ilk araştırma oldu.

Araştırmaya göre, “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz” sorusuna, araştırmaya katılanların 39.61’i AKP, 22.61 CHP, 17.60 İYİ Parti, 11.39’u HDP, 5.31’i MHP, 2.29’u Saadet Partisi ve 0.49’u Vatan Partisi olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP Meclis’teki çoğunluğunu kaybediyor.

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Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50’si Tayyip Erdoğan, 22.20’si Muharrem İnce, 19.31’i Meral Akşener, 12.79’u Selahattin Demirtaş, 1.61’i Temel Karamollaoğlu ve 0.60’ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.

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