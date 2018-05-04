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24 Haziran için 154 milyon oy pusulası basılacak

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

YSK tarafından, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

24 Haziran için 154 milyon oy pusulası basılacak

YSK'nın 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon 79 bin 540 adet olmak üzere toplam 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

İKİNCİ OYLAMAYA KALMASI DURUMUNDA PUSULALAR HAZIR OLACAK

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, ikinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise referandumda kullanılmak üzere de 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası basılacak.

Buna göre, genel toplam da 308 milyon 318 bin 160 adet birleşik oy pusulası bastırılması gerektiği belirtilen kararda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğünün Gebze/Kocaeli deposunda bulunan beyaz filigranlı birinci hamur, 970 ton bobin kağıdın cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde yapılması durumu da gözetilmek suretiyle ihtiyaç duyulan birleşik oy pusulalarının basımında kullanılmasına, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak seçim kurullarına gönderilmesine karar verildi.

Kararda ayrıca, birleşik oy pusulası basımına ilişkin ekli şartnamenin kabulü ile basım işinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının talimatlarına ve teslim programına uygun olarak yürütülmesi de yer aldı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Siz onu başka bişey için basıyorsunuzdur. 16 nisanda fazla çıkan 2,5 milyon oy pusulası gibi.
yine %2 filan çalınacak oylar hazır yani ..
Ben zaten bizim seçmlerde cidden adalet olduğunu düşünmüyorum.Elektik direğine kedi çıkması elektrik gitmesi silahla basılması fazladan oy pusulaları falan.
bu habere verdiginiznbasliga bak yaziklar olsun
mynet yine iş başındasın,öyle başlık atarsan sevgili çağdaş bireylerimiz gaza gelmez mi?
Oylar Akpye
2.tura kalacak adaylar belli mi nasıl basılacak? Arada 15 gün var bu sürede rahatlıkla basılabilir.Ayrıca seçimin 2.tura kalmaması durumunda yazık değilmi o kadar kağıda...
Umarız ilk seçimde hepsi birden kullanılmaz sonra kediler trafoda sıkışıp can vermez,çuvallar yanmaz,oylarda şaibe olmaz güzel temiz bir seçim olması temennisiyle:)
hep beraber İYİ PARTİ Türkiye'nin gelişmesi multecilerden arınması için bu şart....
anlaşıldı kaybedeceğini anlayınca fazladan ikinci tur için basilacakmis yani
bir taş la kaç kuş vurulacak hem matbaa hem reis kazanacak
sandık görevlileri ayvadı yedi say say bitmez bunlar
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