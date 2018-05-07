24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Mediar Araştırma Şirketi'nin sahiplerinden Ulaş Karakul, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu kazanabileceğini söyledi. Karakul'a göre Millet İttifakı, HDP'nin desteği olmadan 24 Haziran'da seçimi kazanamaz.
Diken'ten Minez Bayülgen'e konuşan Mediar Araştırma Şirketi'nin sahipleri Ulaş Karakul ve Haluk Çalış'ın 24 Haziran'daki seçime dair açıklamalarından bir kısım şöyle:
Adaylıkları kesinleşen dört isim var. Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu. Bugünkü şartlarda cumhurbaşkanlığı için sizce en şanslı kim?
Haluk Çalış: Cumhurbaşkanı adayları için şu nokta net.. Adayların hepsi, bu ülkenin Kürt seçmenine dönük bir şeyler söylemek zorunda. “Kürtlerle nasıl uzlaşılabilir” sorusu, AKP-MHP’nin de bir sorunu. Kısacası bugün, ‘millet ittifakı’nın da, ‘cumhur ittifakı’nın da Kürt seçmenle ilgili çözülememiş engelleri var.
"BUGÜNKÜ VERİLERE GÖRE MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAZANABİLİRLER"
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak milletvekilliği seçimine gelirsek… CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin oluşturdukları millet ittifakı meclis çoğunluğunu alabilir mi?
Ulaş Karakul: Evet, bugünkü verilere göre meclis çoğunluğunu kazanabilirler.
HDP DESTEĞİNİN ÖNEMİ
Peki, cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur sizce?
Ulaş Karakul: İkinci turda cumhurbaşkanlığını da kazanabilirler.İki bin 660 kişi ile bir anket yaptınız ve millet ittifakının oy oranını ‘cumhur ittifakı’nda 14 puan yüksek hesapladınız. HDP, millet ittifakına dahil olsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı?
Ulaş Karakul: Saadet ve İYİ Parti açısından HDP, ittifak yapmanın güç olduğu bir parti. Bu partilerin kaygılarını anlıyoruz. Ancak HDP seçmeninin desteği olmadan da bu seçimi kazanamayacaklar.
HDP ile ittifak kurulsaydı millet ittifakının seçmenleri nasıl davranırdı?
Ulaş Karakul: HDP ittifakta yer alsaydı, İYİ Parti ve CHP seçmenlerinin bir bölümünde kararsızlar oluşacak, bazılarında da seçimlere katılmama kararına neden olacaktı. Bu yüzden HDP seçmeni, bu ittifak konusunda bir muhasebe yapmalıdır.
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 3 yorum