24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Mediar Araştırma Şirketi'nin sahiplerinden Ulaş Karakul, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu kazanabileceğini söyledi. Karakul'a göre Millet İttifakı, HDP'nin desteği olmadan 24 Haziran'da seçimi kazanamaz.

Diken'ten Minez Bayülgen'e konuşan Mediar Araştırma Şirketi'nin sahipleri Ulaş Karakul ve Haluk Çalış'ın 24 Haziran'daki seçime dair açıklamalarından bir kısım şöyle:

Adaylıkları kesinleşen dört isim var. Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu. Bugünkü şartlarda cumhurbaşkanlığı için sizce en şanslı kim?

Haluk Çalış: Cumhurbaşkanı adayları için şu nokta net.. Adayların hepsi, bu ülkenin Kürt seçmenine dönük bir şeyler söylemek zorunda. “Kürtlerle nasıl uzlaşılabilir” sorusu, AKP-MHP’nin de bir sorunu. Kısacası bugün, ‘millet ittifakı’nın da, ‘cumhur ittifakı’nın da Kürt seçmenle ilgili çözülememiş engelleri var.

"BUGÜNKÜ VERİLERE GÖRE MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAZANABİLİRLER"



Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak milletvekilliği seçimine gelirsek… CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin oluşturdukları millet ittifakı meclis çoğunluğunu alabilir mi?