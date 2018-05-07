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24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı'nın oy oranı kaç? Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum ne? Mediar Araştırma Şirketi'nin sahiplerinden Ulaş Karakul, önemli değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Mediar Araştırma Şirketi'nin sahiplerinden Ulaş Karakul, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu kazanabileceğini söyledi. Karakul'a göre Millet İttifakı, HDP'nin desteği olmadan 24 Haziran'da seçimi kazanamaz.

Diken'ten Minez Bayülgen'e konuşan Mediar Araştırma Şirketi'nin sahipleri Ulaş Karakul ve Haluk Çalış'ın 24 Haziran'daki seçime dair açıklamalarından bir kısım şöyle:

Adaylıkları kesinleşen dört isim var. Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu. Bugünkü şartlarda cumhurbaşkanlığı için sizce en şanslı kim?

Haluk Çalış: Cumhurbaşkanı adayları için şu nokta net.. Adayların hepsi, bu ülkenin Kürt seçmenine dönük bir şeyler söylemek zorunda. “Kürtlerle nasıl uzlaşılabilir” sorusu, AKP-MHP’nin de bir sorunu. Kısacası bugün, ‘millet ittifakı’nın da, ‘cumhur ittifakı’nın da Kürt seçmenle ilgili çözülememiş engelleri var.

"BUGÜNKÜ VERİLERE GÖRE MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAZANABİLİRLER"

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak milletvekilliği seçimine gelirsek… CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin oluşturdukları millet ittifakı meclis çoğunluğunu alabilir mi?

Ulaş Karakul: Evet, bugünkü verilere göre meclis çoğunluğunu kazanabilirler.

HDP DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Peki, cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur sizce?

Ulaş Karakul: İkinci turda cumhurbaşkanlığını da kazanabilirler.İki bin 660 kişi ile bir anket yaptınız ve millet ittifakının oy oranını ‘cumhur ittifakı’nda 14 puan yüksek hesapladınız. HDP, millet ittifakına dahil olsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı?

Ulaş Karakul: Saadet ve İYİ Parti açısından HDP, ittifak yapmanın güç olduğu bir parti. Bu partilerin kaygılarını anlıyoruz. Ancak HDP seçmeninin desteği olmadan da bu seçimi kazanamayacaklar.

HDP ile ittifak kurulsaydı millet ittifakının seçmenleri nasıl davranırdı?

Ulaş Karakul: HDP ittifakta yer alsaydı, İYİ Parti ve CHP seçmenlerinin bir bölümünde kararsızlar oluşacak, bazılarında da seçimlere katılmama kararına neden olacaktı. Bu yüzden HDP seçmeni, bu ittifak konusunda bir muhasebe yapmalıdır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak. ince 2.Tura kalırsa oy vereceğim lakin sağdan oy gecişi zor olacak biz AKP kurtulmak istiyoruz...
Bu ülkenin % 24'lük kesime sadece 60 gün mutluluk var. Seçimden önce başlar seçimden sonra biter.. Yani yılın geri kalan 300 gün acı , kahır ve dert ile geçer. Allah eksik etmesin ..
HDP ittifakta olmamalı ancak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda üstüne düşeni yapmalıdır. Kaldıki mecliste çoğunluk olmanın bir anlamı yok, şuan bile yok, malum tek kişi herşeyden anlayıp yönetiyor! Ekonomi onda, hoş merkez bankası diyor dolay 1 kuruş düşüp 20 kuruş artıyor, benzin demeden 20 kuruş artıyor, üniversiteleri bölücem diyor ülkede 500 tane üniversite olmuş millet okuyup işsiz... Maşallah herşeyden anlayıpda hiç birşeyi başaramadan 16 sene helal olsun oda ayrı konu...
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