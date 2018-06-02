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24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Habertürk televizyonunda katıldığı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışmaları ve 24 Haziran seçimlerinde alacağı oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

SONAR şirketinin bu konudaki araştırmasının devam ettiğini belirten Bayrakçı, İnce'nin çok iyi bir hatip olduğunu ve en yakınlarının bile tahmin etmediği bir performans sergilediğini söyledi.

"APOLET TARTIŞMASINDA KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRDI"

İnce'nin seçimlerde çok şaşırtıcı bir oy oranına ulaşacağını da iddia eden Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk defa bir yarışta gerçek bir hatiple karşı karşıya olduğunu iddia etti. Bayrakçı, Erdoğan'ın karşısında bu kez fark atabileceği bir aday olmadığını da söyledi.

Korgeneral Metin Temel'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması nedeniyle eleştiren Muharrem İnce'nin "kantarın topuzunu" biraz kaçırdığını belirten ancak bunu millete unutturacağını da söyleyen Bayrakçı, İnce'nin çok farklı bir gündemi olduğunu açıkladı.

"ECEVİT'TEN BİLE ÇOK OY ALIR"

Seçime yönelik anket çalışmalarının devam ettiğini, kesin bir rakam veremeyeceğini de söyleyen Bayrakçı, "Bende rakamlar netleşmedi ancak Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halinde, Ecevit'in 1977 seçimlerinde aldığı oyların üzerinde bir oy almasına şaşırmam" dedi.

ECEVİT 1977 SEÇİMLERİNDE NE KADAR OY ALMIŞTI

Bülent Ecevit'in başında olduğu CHP, 1977 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 41,4 oranında oy alarak Meclis'te birinci parti olmuştu. Ecevit CHP'sinin en yakın rakibi Adalet Partisi ise yüzde 36,9 almıştı.

CHP, 450 sandalyeli Meclis'e 213 milletvekili göndermişti.

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