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24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü, AK Parti’ye destek vermek için partisinden istifa etti.

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü istifa etti

Yaklaşık 1 ay önce Saadet Partisi Sincik ilçe Başkanlığı görevine getirilen Ramazan Güldü, yaptığı yazılı açıklama ile başkanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

"SEVDAMIZ AK PARTİ'Yİ YALNIZ BIRAKMAMA ADINA GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Ramazan Güldü yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak ülkemize ve davamıza hizmet etmeye çalıştım. Ülkemizin içinden geçtiği hassas durum, Seçim ittifakı nedeniyle Saadet Partisi'ne verilen her oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne sayılacağı bilinciyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve sevdamız AK Parti'yi yalnız bırakmama adına 30 Mayıs 2018 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından şahsıma verilen Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
madem sevdan akape idi neden gittin ilçe başkanı oldun 1 ay önce sırf istifa edep kötü reklam yapmak için ama basaramayacaksınız
Satılmışlar. Mama teklif etmişlerdir.
Satılık ilanları arttı iyice seçime az kala
Örtülü ödenek paralarından satılık olanları satım aliyorlar
sanki büyük bir olay. ne olmuş istifa etmişse. devede kulak. Millet ittifakı kazanacak
Doğru yolu bulmuş Adamsın..
KARDEŞİM BU NASIL HABERDİR. ADAM DİYOR Kİ AKP NİN KURULUŞUNDAN BERİ BİR NEFER OLARAK HİZMET EDİYORUM. SONRA DA SAADET PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ YAZMIŞSINIZ. YA İYİCE KAFAYI YEDİNİZ. EĞER SEÇİMLERDEN ÖNCE SAADETE GELMİŞSE BU SOYTARILIĞI YAPMAK İÇİN GELMİŞ VE GİTMİŞ. BU KAYPAKLIKTA İLGİNÇ OLAN NEDİR.
AKP Yİ ARTIK KİMSE KURTARACAGINI SANMIYORUM BİRAZ ÖNCE MERSİN MUHARREM İNCENİN MİTİNGİNE ŞAHİT OLDUM BU GÖRÜNTÜ BU ÇOŞKU BU İNSAN SELİ AK PARTİ GENEL MERKEZİNEDE ULAŞMIŞTIR UMARIM ARTIK TAMAN SANIRIM
Akıllı adam zararın neresinde. dönersen kardır
Allaha şükür hiçbir zaman kimseye kendimi satmadım.
ucuz pahaya gidiyorsunuz.bunu da millet görüyor.aptal yerine koymak istedikçe aptallaşıyorsunuz .emin olunuz.
o ilçe başkanının geleceğini ben çok merak ediyorum
Başka haber bulamadınız sanırım.
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