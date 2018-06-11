24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı

Anadolu'da seçmen nabzı turuna çıkan Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İç Anadolu bölgesinden izlenimlerini yazdı. AK Parti 'nin bir çok ilde tulum çıkardığı bölgede bu seçimde işinin kolay olmadığını belirten Sarıkaya, bir çok ilde millet ittifakı partilerinin vekil sayısını artıracağını yazdı.
İşte Sarıkaya'nın izlenimleri:
Orta Anadolu illerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer alırken partisinin oy oranının üzerinde görünüyor.
İNCE VE AKŞENER ARASINDA İKİNCİLİK MÜCADELESİ
Diğer aday Akşener bazı illerde Erdoğan’ın ardından ikinci sırada bulunurken, İnce ile Akşener arasında ikincilik mücadelesi yaşanıyor. Anadolu’da partilerin ortak durumu ise seçmeninin, teşkilattan daha gayretli olması.
Tekirdağ’dan Mardin’e, Muğla’dan Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde tanıklık ettiğim şu ki seçmen, partisinden çok daha fazla çalışıyor.
AK Parti’de bu daha net gözleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ile gönül bağı kurmuş seçmen, her kesimi ikna etmek için teşkilattan çok daha fazla emek harcıyor.
'İNCE'Yİ AŞAĞI ÇEKİYORLAR' ELEŞTİRİSİ
CHP’de ise durum farklı... Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin sahaya çıkması, dinamik konuşması seçmeni de teşkilatını da harekete geçirmiş. Ancak orada da seçmen, parti yönetiminin ‘hımbıllığından’ yakınıyor; “TV ekranana çıkınca İnce’yi aşağı çekiyorlar” eleştirisini getiriyor.
İYİ PARTİ SEMPATİ TOPLUYOR
Sahada en dinamik ve görünür olansa İYİ Parti... Panelvan tipi küçük ticari araçlara afiş giydiren İYİ Parti, büyük otobüslerle dolaşan rakipleri karşısında sempati topluyor. Sahadaki görünürlükleri en az olan ancak uyguladıkları propaganda ile etkili olan iki parti ise HDP ve SP... Her ikisi de bire bir çalışıyor, ev ev geziyor ve etkili oluyor...
BU KEZ TULUM ZOR
AK Parti geçen dönem Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray’da tulum çıkarmıştı, bu seçimde ise zor. Neden de ittifak oylarının toplamının buna izin vermemesi ve bölgedeki MHP’li seçmenin tutumu. Milletvekili sayısı 1 artıp 4’e çıkan ve geçim sıkıntısı en az olan Aksaray’da, AK Parti’nin 3’ü garanti görünüyor, 1 milletvekilliğininse İYİ Parti’nin kentte sevilen ilk sıra adayı Avukat Ayhan Erel’e gitmesi muhtemel. CHP , MHP’li seçmenin de takdirini toplayan Doktor Metin İlhan’ı Kırşehir’de, Avukat Faruk Sarıarslan’ı da Nevşehir’de aday göstermiş; ittifak da avantajını artırmış. İYİ Parti ise Aksaray ve Kırıkkale’de aynı avantajı yakalamış.
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