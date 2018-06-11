24 Haziran seçimleri için AK Parti'nin 'işi zor' dedi, illeri tek tek sıraladı

Anadolu'da seçmen nabzı turuna çıkan Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İç Anadolu bölgesinden izlenimlerini yazdı. AK Parti 'nin bir çok ilde tulum çıkardığı bölgede bu seçimde işinin kolay olmadığını belirten Sarıkaya, bir çok ilde millet ittifakı partilerinin vekil sayısını artıracağını yazdı.

İşte Sarıkaya'nın izlenimleri:

Orta Anadolu illerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer alırken partisinin oy oranının üzerinde görünüyor.

İNCE VE AKŞENER ARASINDA İKİNCİLİK MÜCADELESİ



Diğer aday Akşener bazı illerde Erdoğan’ın ardından ikinci sırada bulunurken, İnce ile Akşener arasında ikincilik mücadelesi yaşanıyor. Anadolu’da partilerin ortak durumu ise seçmeninin, teşkilattan daha gayretli olması.

Tekirdağ’dan Mardin’e, Muğla’dan Ardahan’a Türkiye’nin her yerinde tanıklık ettiğim şu ki seçmen, partisinden çok daha fazla çalışıyor.

AK Parti’de bu daha net gözleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ile gönül bağı kurmuş seçmen, her kesimi ikna etmek için teşkilattan çok daha fazla emek harcıyor.