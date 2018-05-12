24 Haziran seçimleri öncesi 'casus yazılım' iddiası

24 Haziran'da yapılacak tarihi önemdeki seçimler öncesi Sabah gazetesinde çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi The Citizen Lab Ar-Ge Merkezi Türkiye'yi ve Türkiye'deki kamu kurumlarını zan altında bırakan şaibeli bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'deki internet ağında 'casus yazılım' bulunduğu, servis sağlayıcıların da bu programlara yönlendirildiği iftirası atıldı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, The Citizen Lab ile Türkiye'deki kamu kuruluşlarına ve GSM şirketlerine yazılım-anti virüs programı satan Slovakya merkezli ESET şirketinin bağlantısını da ortaya çıkardı. Ayrıca Toronto'daki (Kanada) The Citizen Lab'ı, bu ülkede rahatça yerleşen FETÖ'cülerin manipüle ettiği ve seçim güvenliği ile ilgili bir tartışmayı tetiklemek için kolları sıvadığı tespit edildi. Bu ilişki zinciri Türkiye'deki kamu ve özel kurumlar ile yazılım-virüs programı bağlantısı olan ESET şirketinin de güvenilirliğini sorgulanır hale getirdi.

ALT YAPISI İZLENİYOR ALGISI



Görünüşte Kanada'da çalışan araştırma merkezi The Citizen Lab, uluslar arası ilişkiler ağı ile irtibatlı çıktı. Bu merkez, Türkiye'deki seçimleri hedef alan "casus yazılım" iddiasını piyasaya sürdü ve bugünden kitlesel hedefli manipülasyon faaliyeti başlattı. Yayımladığı iftira raporuyla ön plana çıkan The Citizen Lab, Slovakya merkezli bilgi teknolojileri güvenlik şirketi ESET ile bağlantılı çıktı. Yazılım şirketi ESET de casus yazılım iddiasıyla Türkiye'yi hedef gösterdi. ESET markası ise Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir şirket olarak dikkati çekti. Türkiye'deki bazı kamu kuruluşları ile telefon operatörlerine yazılım ve anti virüs programları satan şirketin, Türkiye'deki internet alt yapısının izlendiği algısı oluşturmaya çalıştığı ve Citizen Lab ile örtülü çalıştığı tespit edildi.