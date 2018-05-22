24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Emin Okkaya AK Parti'den istifa etti

Veteriner Hekim Emin Okkaya, Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde düzenlediği toplantıda 26 yıl devlet hizmetinde çalıştığını, tarım ve hayvancılık konusunda birçok hizmet ve projelere imza attığını belirterek, AK Parti'den 24. 25. ve 26. dönemlerde milletvekili aday adayı olduğunu, 25. ve 26. dönemlerde milletvekili olarak 6'ncı sıradan aday gösterildiğini ancak seçilemediğini, 27'nci dönem için de göreve talip olsa da liste dışı kaldığını anlattı.
"POLİTİKANIN BOYUNDURUĞUNDAN ÇIKTIM"
Okkaya, "Yepyeni temiz bir sayfa açarak, politikanın korkularından sıyrılmış, boyunduruğun çıkmış, halkıyla birlikte demokrasinin güzelliğiyle, insanların dertlerini, tasalarını yaşamak, vatana millete bugüne kadar olduğunu gibi menfaat gözetmeksizin hizmet vermek için bağımsız milletvekili adayı oldum. Siyasi yaşantım içinde yüz kızartıcı, karalayıcı suç ve ceza almadım, suç işlemedim, örnek bir vekil olmak için aday oldum" dedi.
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