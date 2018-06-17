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24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katılması büyük dikkat çekti. Çiller yaptığı açıklamada “Bugün milli bir şuurla buradayım. Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

Tansu Çiller’in açıklamalarından satırbaşları:

Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar.

Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır.

"TERÖR MÜCADELESİ SADECE ASKERİ BİR MÜDAHALE DEĞİLDİR"

Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir.

Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır.

Dış politikada dar bir alanda değişe müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir.

"GÜVENLİK OLMADAN ÖZGÜRLÜKLERİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir.

Güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklarlar.

Çok ciddi çözümlere ihtiyaç var tüm kesimlerde.

24 Haziranda seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek. Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz.

Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Tansu çillerin oğlu milyar dolarlık hibe desteği aldı devletten katılsın bi zahmet :)
Bir sen eksiktin ABDnin piyonu:DDD Bu hatun iktidardaoldugu zaman ben ufakken millete ne neler neler YAPTI ..bir gecede kendi YANDASLARI zengin olurken milleti iflas ettiren soyguncu bir zihniyettin AKPye destek vermesini zaten bekliyordum:DD Demek ki AKP o kadar zor durumda ve bu soyguncu hatunua kim bilir neler verdi acaba??!!
Ekonomi profesörü olup kendisi ekonomiyi bitiren, kocası memleketi soyan hanımefendidir kendisi.Gencler pek tanımaz.Erdogangillerin atası
Senin şanssızlığın Mesut Yılmaz ve Ecevit gibi yetersiz siyasetçilerle birlikte olmaktı keşke o zamanlar Necmettin Erbakan ile daha içli dışlı olsaydın. Ama şimdi doğru taraftasın.
Vay vay fail çıkmış konuşuyor git sen tayyip abine yanaş hadi ...Senin döneminde Şırnakta köyler bombalandı köyler 38 insan öldürdünüz katilsiniz diyoruz,uçaklar Türkiye'nin değildi kimindi ulan örgütün uçağı mı var 92 newrozu 57 insan !Kürt vekilleri de sen tutuklamıştın tarih tekerrür ediyor kim kimle biliyoruz görüyoruz tayyip Kürt sorunu çözeceğim diye yola çıktı seni de geçti !Sen Bask modeli önermiştin çiller bak sıkışınca nasıl zulüm ediyorsunuz Kürtlere tarih sizi pis harflerle yazıyor...Örgüt sizin gibiler yüzünden 32 yıldır dağlarda sürekli ölüm kan hiç insanlığı tercih etmediniz
yazıklar olsun sana... 20 sene sustun şimdi mi ortaya çıktın ? açılım yapılırken neredeydin feto ülkeyi ele geçirirken neredeydin ? gözümüzde zerre kadar değerin yok
senin döneminde dolar kuru yüzünden kaç kişi intihar etti kur yüzde 400 patladı bu ne borcu yüce divanda yargılanmadınız veya aldıgınız teşviklerin borcumudur.saygılarımla
hayırdır bacım sıasete gerımı donuyorsun
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