24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi’ne eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

Tansu Çiller’in açıklamalarından satırbaşları:



Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar.

Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır.

"TERÖR MÜCADELESİ SADECE ASKERİ BİR MÜDAHALE DEĞİLDİR"



Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir.

Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır.

Dış politikada dar bir alanda değişe müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir.

"GÜVENLİK OLMADAN ÖZGÜRLÜKLERİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Güvenlik olamadan özgürlüklerin olması mümkün değildir.

Güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklarlar.