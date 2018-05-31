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27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 00:59 | Son Güncelleme

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak.

Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Resmi Gazete

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