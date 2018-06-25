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63 ilde Erdoğan 8 ilde İnce birinci

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 04:48 | Son Güncelleme

İlk turda seçilmeyi başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin 63’ünde yarıştan birinci çıktı. En yakın rakibi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Trakya ve Ege Bölgesi’ndeki 8 ilde birinci oldu. Selahattin Demirtaş ise Doğu ve Güneydoğu’da 10 ilde birinci olmayı başardı.

63 ilde Erdoğan 8 ilde İnce birinci

Resmi olmayan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Trakya, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde aldığı 52.40 oyla ilk turda seçildi. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre 81 ilin 63’ünde birinci olmayı başaran Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 82.10 ile Bayburt’tan aldı. Gümüşhane’den yüzde 77 oy alan Erdoğan, memleketi Rize’de ise yüzde 77 oy almayı başardı. Erdoğan’a en yüksek oy çıkan diğer iller ise Çankırı ve Aksaray oldu.

EN YÜKSEK OY TUNCELİ VE KIRKLARELİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise yüzde 30.80’in üzerinde oy alarak partisinin oylarını geçti. İnce, CHP’nin kaleleri konumundaki Trakya ve Ege Bölgesi’ndeki 7 ille, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de birinci olmayı başardı. İnce’ye en yüksek oy yüzde 58.42 ile Kırklareli ve Tunceli’den çıktı. Edirne’den yüzde 55 oy alan İnce, gövde gösterisi yaptığı İzmir’den ise yüzde 54 oy aldı.

DEMİRTAŞ HDP’NİN KALELERİNDE BİRİNCİ

Cezaevinden seçimlere hazırlanan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 8.26 oranında oy aldı. Demirtaş, partisinin kaleleri 10 ilde birinci oldu. Demirtaş’a en yüksek oy yüzde 71 ile Şırnak’tan çıkarken, Hakkâri’den yüzde 70, Diyarbakır’dan ise yüzde 64 oy aldı.

AKŞENER EGE VE ORTA ANADOLU’DA

Seçimlere iddialı hazırlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yüzde 7.43 oy almasına rağmen Türkiye genelinde hiçbir ilde birinci olamadı. Akşener, en yüksek oyları yüzde 15’le Burdur, yüzde 14’le Isparta, yüzde 13’le Antalya, Denizli ve Bilecik’ten aldı. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Temel Karamollaoğlu yüzde 0.90 oranında oy alırken, Doğu Perinçek ise yüzde 0.20 oranında kaldı. Karamollaoğlu en yüksek oyu Bayburt, Trabzon ve Gümüşhane’den alırken; Perinçek ise Sinop, Bartın ve Muğla’dan en yüksek oyu aldı.

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