Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı 'Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi!' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in 'yeni çözüm süreci' çıkışıyla ilgili hiç bilinmeyen bir gelişmeyi aktardı. Takan, 'Başına gelmeyen iş kalmamış meğer!..Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş' dedi. İşte Takan'ın olay yaratan o yazısı; "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yandaş TV kanalına çıktı; "Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi. Başına gelmeyen iş kalmamış meğer!.. Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş. Bu köşeye yazabileceğim kadarıyla, "Sen ne diyorsun kardeşim. Nereden çıkarıyorsun" demiş. Çevik de, yediği telefon fırçasından sonra etrafına epeyce bir ağlamış!.. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri yarın YSK'ya teslim ediliyor. Dün, listesini teslim eden MHP dışında partilerde heyecan doruk noktasındaydı. R. Erdoğan'ın tek seçiciliği ve başta görevden el çektirilen belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, Abdullah Gül çevresinin bu seçimlerde aleyhte çalışacağı endişesi ve bilgileri yüzünden AKP'de karamsarlık yüzlerden okunuyordu. "Seçimin kaybedilebileceği" ihtimalini açıktan konuşan Erdoğan'a öfke duyan AKP'li ünlü isimler kapalı kapılar ardında korkularını dile getiriyordu.

Sahada, sürekli, anket çalışmaları yapan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile konuştum. O da benzer endişeler sahip. Tüm sorularıma açıklıkla yanıt verdi Mehmet Ali Kulat. İktidar cephesindeki durumu şöyle özetledi: "AKP'den oy alıyor MHP. Af söylemi ile birlikte af çıkmasa da MHP'ye katkısı oldu. MHP'nin oy oranı çok düşmüştü. Şu andaki MHP'nin oy oranındaki görünen artış AK Parti'den giden oy, dışarıdan alınan oy değil. MHP, bizim tespitlerimize göre 4-5 puana inmiş durumda. Bunu da şuna bağlı olarak çıkarıyoruz; insanlara '7 Haziran'da ,1 Kasım'da kime oy verdiniz?' diyoruz. AK partililerin bir kısmının MHP'ye vereceğini ifade ettiğinden bu hareketle çıkarıyoruz." --Cumhurbaşkanlığı seçimi?.. "Seçimin 2'nci tura kalma olasılığını daha fazla görüyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın performansını da son dönemde yapacağı çıkışları da genelde hep gördüğümüz için bu seçim 2'nci tura yüzde yüz kalır demek zor, çünkü zaman var. Karasız seçmen sayısı iyice azaldı, kararını söylemeyen seçmen var. Cumhurbaşkanı seçiminde 48-49 bandında Cumhur ittifakı.

"Bu seçimde de HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı sorusu AKP için kritik önem taşıyor. Kulat, Güneydoğu'dan yeni döndü. Çalışmaları ve izlenimleri hakkında şu bilgileri verdi: "Başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki kanaat önderleri ile çeşitli görüşmeler yaptım. HÜDAPAR'ın da yetkilileri ile görüştüm. Bizzat kendim de bulunarak nabzı tutmaya çalışıyorum. Benim kanaatim HDP barajı aşacak. Nasıl aşacak? Belki HDP şu anda oy potansiyeli olarak yüzde 10 görünmüyor ama bu 2 ayrı nedenden dolayı görünmüyor: Birincisi; insanlar gerçek kanaatlerini ifade etmiyor, farklı endişelerden dolayı, ikincisi de CHP'li seçmen imece usulü siyaseti sevmeye başladı. Vekil verdi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için farklı partilere imza desteği verdi. Elimdeki verilere göre, seçimlerde de yapacağını düşünüyorum. Araştırmamızda şunu sorduk '7 Haziran da kime oy verdiniz, 1 Kasımda hangi partiye oy verdiniz?' Farklı dönemlerde verdikleri oyları inceleyerek görmeye çalışıyoruz. Bir mezhepsel araştırma yapmıyoruz ama seçmenin oy kullandığı bölgelere bakarak Tunceli gibi bölgelerde daha önce CHP'ye oy verdiğini, söyleyen seçmenin bir kısmının HDP'ye oy vereceğinin kanaatindeyim.