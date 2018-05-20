HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak katıldığı TV programında 'Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik hakkında gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı 'Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi!' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in 'yeni çözüm süreci' çıkışıyla ilgili hiç bilinmeyen bir gelişmeyi aktardı. Takan, 'Başına gelmeyen iş kalmamış meğer!..Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş' dedi.

İşte Takan'ın olay yaratan o yazısı;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yandaş TV kanalına çıktı; "Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi. Başına gelmeyen iş kalmamış meğer!.. Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş. Bu  köşeye yazabileceğim kadarıyla, "Sen ne diyorsun kardeşim. Nereden çıkarıyorsun" demiş. Çevik de, yediği telefon fırçasından sonra etrafına epeyce bir ağlamış!..

ilnur-cevik

Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri yarın YSK'ya teslim ediliyor. Dün, listesini teslim eden MHP dışında partilerde heyecan doruk noktasındaydı. R. Erdoğan'ın tek seçiciliği ve başta görevden el çektirilen belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, Abdullah Gül çevresinin bu seçimlerde aleyhte çalışacağı endişesi ve bilgileri yüzünden AKP'de karamsarlık yüzlerden okunuyordu. "Seçimin kaybedilebileceği" ihtimalini açıktan konuşan Erdoğan'a öfke duyan AKP'li ünlü isimler kapalı kapılar ardında korkularını dile getiriyordu.

Sahada, sürekli, anket çalışmaları yapan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile konuştum. O da benzer endişeler sahip. Tüm sorularıma açıklıkla yanıt verdi Mehmet Ali Kulat. İktidar cephesindeki durumu şöyle özetledi:

"AKP'den oy alıyor MHP. Af söylemi ile birlikte af çıkmasa da MHP'ye katkısı oldu. MHP'nin oy oranı çok düşmüştü. Şu andaki MHP'nin oy oranındaki görünen artış AK Parti'den giden oy, dışarıdan alınan oy değil. MHP, bizim tespitlerimize göre 4-5 puana inmiş durumda. Bunu da şuna bağlı olarak çıkarıyoruz; insanlara '7 Haziran'da ,1 Kasım'da kime oy verdiniz?' diyoruz. AK partililerin bir kısmının MHP'ye vereceğini ifade ettiğinden bu hareketle çıkarıyoruz."

--Cumhurbaşkanlığı seçimi?..

"Seçimin 2'nci tura kalma olasılığını daha fazla görüyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın performansını da son dönemde yapacağı çıkışları da  genelde hep gördüğümüz için bu seçim 2'nci tura yüzde yüz kalır demek zor, çünkü zaman var. Karasız seçmen sayısı iyice azaldı, kararını söylemeyen seçmen var. Cumhurbaşkanı seçiminde 48-49 bandında Cumhur ittifakı.

"Bu seçimde de HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı sorusu AKP için kritik önem taşıyor. Kulat, Güneydoğu'dan yeni döndü. Çalışmaları ve izlenimleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki kanaat önderleri ile çeşitli görüşmeler yaptım. HÜDAPAR'ın da yetkilileri ile görüştüm. Bizzat  kendim de bulunarak nabzı tutmaya çalışıyorum. Benim kanaatim HDP barajı aşacak. Nasıl aşacak? Belki HDP şu anda oy potansiyeli olarak yüzde 10 görünmüyor ama  bu 2 ayrı nedenden dolayı görünmüyor: Birincisi; insanlar gerçek kanaatlerini ifade etmiyor, farklı endişelerden dolayı, ikincisi de CHP'li seçmen imece usulü siyaseti sevmeye başladı. Vekil verdi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için farklı partilere imza desteği verdi. Elimdeki verilere göre,  seçimlerde de yapacağını düşünüyorum. Araştırmamızda şunu sorduk '7 Haziran da kime oy verdiniz, 1 Kasımda hangi partiye oy verdiniz?' Farklı dönemlerde verdikleri oyları inceleyerek görmeye çalışıyoruz. Bir mezhepsel  araştırma  yapmıyoruz ama seçmenin oy kullandığı bölgelere bakarak Tunceli gibi bölgelerde daha önce CHP'ye oy verdiğini, söyleyen seçmenin bir kısmının  HDP'ye oy vereceğinin kanaatindeyim.

"Sarayda ve AKP'de seçimi kaybetme korkusunun olduğunu ve bunun  dillendirildiğini de hatırlattım Kulat'a... Şunları söyledi:"

Ben çok net söyleyeyim, bugün daha net görüyorum; böyle bir hava var. Seçim kaybedecek endişesi içinde meselelere yaklaşılıyor. Bu anlamda herkes gördüğüm kadarıyla çözüm üretmeye çalışıyor."

Mehmet Ali Kulat'ın, "Son çıkarılan paketlerdeki afların -mali afların kastediyorum- verilen paraların falan oya yansıdığını görmüyoruz" tespiti de oldukça manidardı.

Seçimleri kaybetme telaşı yüzünden saray cenahı oldukça  gergin. R.Erdoğan'ın çok agresifleştiği konuşuluyor. Kulağıma gelen bilgilere dayanarak söylüyorum; Haziran ayı başı özellikle seçime 10-15 gün kala iktidar cephesi seçim atmosferini iyice gerecek planlar üzerinde çalışıyor. Erdoğan'ın "kriz yönetimi" algısına katkıda bulunmak için (!) ortaya çıkabilecek provokatif senaryolara karşı çok dikkat!.."

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye makas değiştirdi; 24 Haziran çok mühimdirTBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye makas değiştirdi; 24 Haziran çok mühimdir
24 Haziran öncesi flaş iddia: CHP ile Saadet Partisi, milletvekilleri konusunda anlaştı24 Haziran öncesi flaş iddia: CHP ile Saadet Partisi, milletvekilleri konusunda anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri yeni çözüm süreci İlnur Çevik Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı başdanışma ilnur çevik Ahmet Takan

En Çok Okunan Haberler

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İlginizi Çekebilir

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İLKNUR ÇEVİK KENDİSİ BÜCÜR RTE VE AKP'NİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERME DE BAYAĞI BAŞARILI OLDU.SEN CHP'YE TERÖRSİTLERE KUCAK AÇIYOR DİYE CEKSİN ONDAN SONRA PERDE ARKASINDA İMRALI DAKİ ERMENİ DÖLÜ VELE Dİ ZİNA İLE YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ PAZARLIĞI YAPACAKSIN.RTE SANA TAVSİYEM DAHA ADAY LİSTELERİ KESİNLEŞMEDİ.PARTİNDE ADAYSIZ KALMASIN SEN BİR AN ÖNCE ÇEKİL VE GİT HESAP VERMEYİ BEKLE.HADİ KARDEŞİM HADİ HADİİİİ
hayaller ve gercekler cok beklersiniz,seninleyiz RTE yolun acik olsun
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal mı olacak?

Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal mı olacak?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye makas değiştirdi; 24 Haziran çok mühimdir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Türkiye makas değiştirdi; 24 Haziran çok mühimdir

24 Haziran öncesi flaş iddia: CHP ile Saadet Partisi, milletvekilleri konusunda anlaştı

24 Haziran öncesi flaş iddia: CHP ile Saadet Partisi, milletvekilleri konusunda anlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesinde dikkat çeken detay!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesinde dikkat çeken detay!

Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçilirse gerçekleştireceği ilk icraatını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçilirse gerçekleştireceği ilk icraatını açıkladı

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.