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AK Parti'den peş peşe Muharrem İnce açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Bozdağ da yaptığı açıklamada "İnce'nin sonuçları kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" dedi.

AK Parti'den peş peşe Muharrem İnce açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal yaptığı açıklamada İnce'nin açıklamlarına değinerek "Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli “Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz." ifadelerini kullandı. Ünal'ın ardından bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan geldi. Bozdağ yaptığı açıklamada "İnce'nin sonuçları kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle;

Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bizi mutlu eden demokrasinin, milletimizin kazanmasıdır. Ve milletin iradesinin sandıkta özgür bir şekilde tecelli etmesidir. Dün de basın açıklamamda buna işaret ettim. 1877’den bugüne kadar seçim tecrübesi var. Bu ülkenin en hassas olduğu konu kendi reyidir, oyudur. Türkiye’de de seçim güvenliği 1946 seçimlerini saymazsak eğer, 1980 darbesinden sonra bile ısrarla korunmuştur. 1980 darbesini yapanlar bile başka bir kişiyi işaret etmişlerdir. Millet gitmiştir, kendi uygun gördüğü kişiye Turgut Özal’a oyunu vermiştir. Sandıklarda milletin iradesi tecelli etmiştir.

Herkes oyları sayımında başında duruyor mu? duruyor. Sonra bütün siyasi parti temsilcilerinin imzasının olduğu tutanakları alıyor mu? Alıyor. Şimdi buradan ancak demokrasi çıkar ki bu tecelli etmiştir. Sevindirici bir şey de şu yüzde 88 bir rekor katılımın gerçekleşmiş olması. Ve millet iradesinin yüzde 98’lik bir bölümünün de parlamentoda temsili. Bugün Avrupa demokrasilerine baktığımızda yüzde 30’luk, 40’lık katılım oranları yaşanırken, Türkiye dünyaya örnek gösterebilecek bir tablo ortaya koydu.

İNCE'Yİ TAKDİR ETMEK LAZIM

Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli “Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferiniz için çalışmanız gerekir” Siyaset böyle bir şeydir. Muharrem İnce, sayın cumhurbaşkanımızın çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de İnce’nin sözünün değerli olduğunu söyleyeyim.

BOZDAĞ: ERDEMLİ BİR YAKLAŞIM

Başbakan Yardımcısı Bozdağ da yaptığı açıklamada "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

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