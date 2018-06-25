AK Parti'den peş peşe Muharrem İnce açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal yaptığı açıklamada İnce'nin açıklamlarına değinerek "Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli “Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz." ifadelerini kullandı. Ünal'ın ardından bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan geldi. Bozdağ yaptığı açıklamada "İnce'nin sonuçları kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle;

Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bizi mutlu eden demokrasinin, milletimizin kazanmasıdır. Ve milletin iradesinin sandıkta özgür bir şekilde tecelli etmesidir. Dün de basın açıklamamda buna işaret ettim. 1877’den bugüne kadar seçim tecrübesi var. Bu ülkenin en hassas olduğu konu kendi reyidir, oyudur. Türkiye’de de seçim güvenliği 1946 seçimlerini saymazsak eğer, 1980 darbesinden sonra bile ısrarla korunmuştur. 1980 darbesini yapanlar bile başka bir kişiyi işaret etmişlerdir. Millet gitmiştir, kendi uygun gördüğü kişiye Turgut Özal’a oyunu vermiştir. Sandıklarda milletin iradesi tecelli etmiştir.