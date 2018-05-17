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Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 07:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğu kaybetmesi durumunda B ve C planlarını devreye sokacağını açıklaması ve 7 Haziran seçimlerini hatırlatması, kulisleri hareketlendirdi. Bu sözler, Erdoğan’ın ülkeyi yeniden seçime götürebileceği mesajı olarak yorumlandı. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeniden seçim” mesajıyla seçmen üzerinde şimdiden baskı kurma stratejisi izlediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’den vazgeçeceği de Ankara'da dolaşan iddialar arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı’nı kazanıp partisinin Meclis’te çoğunluğu kaybetmesi durumunda “A, B, C planlarımız var” demesi ve 7 Haziran’da sistemi tıkamak isteyenlere karşı 1 Kasım seçimlerine gidildiğini anımsatması, “Anayasa değişikliğiyle getirilen fesih yetkisini kullanıp yeniden seçime gidilebileceği” mesajı olarak yorumlandı. Ancak bu yetkiyi kullanmasının 5 yıllık ilk dönemden vazgeçmesi anlamına geleceği için zor olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeniden seçim” mesajı vererek seçmen üzerinde şimdiden baskı kurup önlem alma stratejisi izlediği kaydediliyor. Buna rağmen bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda ise Erdoğan’ın, seçim seçeneğinden önce son dönemdeki çıkışları nedeniyle partide rahatsızlık yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerine başka bir partnerle yola devam kararı verebileceği kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan’ın Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamalar, bir süredir siyasi kulislerde “Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına karşın AK Parti Meclis’te çoğunluğu kaybederse ne olur” sorusuna karşı ortaya konan senoryaları yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan, bu soru karşısında “Biz dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz” dedi.

Erdoğan’ın “Tasarladığınız sistem sadece hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerini kazanmanız durumunda mı iyi çalışan bir sistem” sorusuna karşılık da, sistemi çalıştırmayacak herhangi bir gelişmeye fırsat vermeyeceklerini belirterek, 7 Haziran seçimleri sonrasında oluşan tabloya işaret etti. 7 Haziran’da sistemi tıkamak isteyenlerin olduğunu, kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak sistemin önünü açtığını ve hemen kasım seçimine gidildiğini, halkın ‘bu böyle olmaz’ diyerek AK Parti’yi tekrar tek başına iktidara getirdiğini, böylelikle de sistemin önünün açıldığını vurguladı. Erdoğan’ın bu açıklamaları ve A, B, C planlarının ne olabileceğine ilişkin olarak AK Parti kulislerinde şu değerlendirmeler yapılıyor:

TEK PLAN SEÇİM

Eğer 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanır, ama AK Parti Meclis’te çoğunluğunu kaybederse yeni sistemde ciddi anlamda kilitlenme olur. Muhalefet partileri, yeni sistemin işlemeyeceğini göstermek ve Erdoğan’ın elini kolunu bağlamak için her yola başvuracaktır. Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı kararnameler, muhalefetin Meclis’te çıkaracağı yasalarla hükümsüz bırakılabilir, bütçe kabul edilmeyebilir. Erdoğan, hemen bir seçim kararı alabilir.

SEÇİM KARARI ZOR, UZLAŞMA ARAR

Erdoğan’ın seçim kararı almasının riskleri var. Birinci olarak anayasa değişikliğiyle tanınan ‘karşılıklı fesih’ yetkisini kullanarak seçim kararı alması durumunda ilk 5 yıllık dönemini harcamış olur. Seçime gidilirse yine benzer bir tablonun ortaya çıkma olasılığı var. Seçmen arka arkaya seçim olması nedeniyle tepki de gösterebilir. Tepki oyları, tabloyu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenlerle ittifak yaptığı MHP’nin desteği ile hükümeti sürdürme yolunu seçebilir.

"MHP İLE FAZLA SÜRMEZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve MHP örgütlerinin son dönemde hükümet ortağı gibi davranması, Bahçeli’nin yaptığı çıkışlar partide rahatsızlık yaratıyor. Bahçeli’nin çıkışıyla erken seçim kararı alındı, şimdi de Erdoğan başta olmak üzere parti yöneticilerinin açıklamalarına rağmen af konusunu ısrarla gündemde tutuyor. Bahçeli’nin bu tarzını seçimden sonra da sürdürmesi durumunda Erdoğan, kendisine başka bir ortak bulabilir.

STRATEJİ SEÇİMİ KAZANMAK

Erdoğan’ın A, B, C dediği planlar tamamen siyaseten söylenmiş şeyler. 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı’nın kazanılıp Meclis’te çoğunluğu yitirme olasılığına karşı şimdiden önlem alma stratejisi uyguluyor. 1 Kasım seçimleri anımsatılarak “istikrar” vurgusuyla partiye oy veren yüzde 49’luk kesimin kaçışı önlenmeye çalışılıyor.

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24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri ak parti Recep Tayyip Erdoğan MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Öyle bir dünya yok herkes sandığa uyacak secim demek kriz demek secim demek para demek vatandaşa bunu yapamazsınız
anlaşılan senden kurtuluşumuz yok....bu mübarek günde allaha havale ediyorum. bu.kadar zulüm yeter....artık...
Merak etmeyin millette de anladı artık komple kurtulmamız gerektiğini yani inşallah B ve C planlarına gerek kalmayacak artık gerginlikten sıkıntıdan tehditten kaostan bıktık TAMAM!!!
oy için her şeyi yaparlar bak her şeyi diyorum
dingonun ahırı
BİZDE ALLAHA HAVALE EDER, YA HAVLE VELA KUVVETE DER GERİSİ ONDA.
kocakararı ilaçlarına itimat etmeyen elitler kocakarı dedikodularına itimat edip haber diye buraya taşıyor! Laf olsunnn....
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