Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı’nı kazanıp partisinin Meclis’te çoğunluğu kaybetmesi durumunda “A, B, C planlarımız var” demesi ve 7 Haziran’da sistemi tıkamak isteyenlere karşı 1 Kasım seçimlerine gidildiğini anımsatması, “Anayasa değişikliğiyle getirilen fesih yetkisini kullanıp yeniden seçime gidilebileceği” mesajı olarak yorumlandı. Ancak bu yetkiyi kullanmasının 5 yıllık ilk dönemden vazgeçmesi anlamına geleceği için zor olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeniden seçim” mesajı vererek seçmen üzerinde şimdiden baskı kurup önlem alma stratejisi izlediği kaydediliyor. Buna rağmen bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda ise Erdoğan’ın, seçim seçeneğinden önce son dönemdeki çıkışları nedeniyle partide rahatsızlık yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerine başka bir partnerle yola devam kararı verebileceği kaydediliyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan’ın Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamalar, bir süredir siyasi kulislerde “Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına karşın AK Parti Meclis’te çoğunluğu kaybederse ne olur” sorusuna karşı ortaya konan senoryaları yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan, bu soru karşısında “Biz dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz” dedi.

Erdoğan’ın “Tasarladığınız sistem sadece hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerini kazanmanız durumunda mı iyi çalışan bir sistem” sorusuna karşılık da, sistemi çalıştırmayacak herhangi bir gelişmeye fırsat vermeyeceklerini belirterek, 7 Haziran seçimleri sonrasında oluşan tabloya işaret etti. 7 Haziran’da sistemi tıkamak isteyenlerin olduğunu, kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak sistemin önünü açtığını ve hemen kasım seçimine gidildiğini, halkın ‘bu böyle olmaz’ diyerek AK Parti’yi tekrar tek başına iktidara getirdiğini, böylelikle de sistemin önünün açıldığını vurguladı. Erdoğan’ın bu açıklamaları ve A, B, C planlarının ne olabileceğine ilişkin olarak AK Parti kulislerinde şu değerlendirmeler yapılıyor: TEK PLAN SEÇİM



Eğer 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanır, ama AK Parti Meclis’te çoğunluğunu kaybederse yeni sistemde ciddi anlamda kilitlenme olur. Muhalefet partileri, yeni sistemin işlemeyeceğini göstermek ve Erdoğan’ın elini kolunu bağlamak için her yola başvuracaktır. Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı kararnameler, muhalefetin Meclis’te çıkaracağı yasalarla hükümsüz bırakılabilir, bütçe kabul edilmeyebilir. Erdoğan, hemen bir seçim kararı alabilir.