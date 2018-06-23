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Audi, Hyundai Nexo’da kullanılan teknolojilere erişim sahibi olacak!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 08:55 | Son Güncelleme

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yakıt hücreli otomobillerin geliştirilmesi konusunda Alman otomotiv devi Audi ile bir anlaşma imzalandığını söyledi. İşte detaylar.

Audi, Hyundai Nexo’da kullanılan teknolojilere erişim sahibi olacak!

Güney Koreli otomotiv devi ilk yakıt hücreli otomobil konseptini, Ocak 2018’de Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gözler önünü çıkardı. Nexo, adı verilen bu otomobil yakıt hücresi teknolojisi sayesinde çevreye ısı ve sudan başka hiçbir madde yaymıyor. Bu da onu geleneksel dizel ve benzin motorlu araçların karşısında çevre dostu güçlü bir alternatif hale getiriyor. Ancak Nexo, kullanıcılara sunduğu kısa menziller ve yaygın olmayan yakıt ikmal alt yapısı sebebiyle otomotiv endüstrisinde istediği verimi alamadı. Bu konsept şu an sadece 18 ülkede varlığını sürdürüyor.

Audi ve Hyundai geçtiğimiz günlerde imzaladıkları patent ve çapraz lisans anlaşmaları ile yakıt hücreli araçlarda işbirliğine gitmeye karar verdi. Otomotiv devleri yakıt hücreli araçların geliştirilmesinde artık beraber çalışacak. Üreticiler bu tür çevreci teknolojileri geliştirmenin getirdiği yüksek maliyetlerini bölüşecek. Böylece geleneksel benzinli ve dizel modellere karşı güçlü bir rakip olan çevre dostu Nexo ve ix35 Fuel Cell gibi araçlar daha kârlı ve yaygın hale gelecek.

Ayrıca yapılan anlaşmalar Hyundai Motor Company bünyesinde faaliyet gösteren Kia ve Audi’nin üst kuruluşu Volkswagen Group markalarını da kapsayacak şekilde imzalandı. Öte yandan anlaşmanın süresi açıklamadı, ki bu da anlaşmanın uzun soluklu olacağını gösteriyor.

Güney Koreli üretici yapılan ortaklık ile yakıt hücreli araçlar konusundaki bilgi birikimini Audi ile paylaşmaya karar verdi. Ayrıca bundan sonra yapılacak Ar-Ge çalışmaları kolektif bir biçimde yapılacak. Öte yandan Hyundai’nin mevcut patenleri ve gelecekteki patentler ortakların erişimine açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Hyundai Nexo Audi

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