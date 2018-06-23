Audi, Hyundai Nexo’da kullanılan teknolojilere erişim sahibi olacak!

Güney Koreli otomotiv devi ilk yakıt hücreli otomobil konseptini, Ocak 2018’de Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gözler önünü çıkardı. Nexo, adı verilen bu otomobil yakıt hücresi teknolojisi sayesinde çevreye ısı ve sudan başka hiçbir madde yaymıyor. Bu da onu geleneksel dizel ve benzin motorlu araçların karşısında çevre dostu güçlü bir alternatif hale getiriyor. Ancak Nexo, kullanıcılara sunduğu kısa menziller ve yaygın olmayan yakıt ikmal alt yapısı sebebiyle otomotiv endüstrisinde istediği verimi alamadı. Bu konsept şu an sadece 18 ülkede varlığını sürdürüyor.

Audi ve Hyundai geçtiğimiz günlerde imzaladıkları patent ve çapraz lisans anlaşmaları ile yakıt hücreli araçlarda işbirliğine gitmeye karar verdi. Otomotiv devleri yakıt hücreli araçların geliştirilmesinde artık beraber çalışacak. Üreticiler bu tür çevreci teknolojileri geliştirmenin getirdiği yüksek maliyetlerini bölüşecek. Böylece geleneksel benzinli ve dizel modellere karşı güçlü bir rakip olan çevre dostu Nexo ve ix35 Fuel Cell gibi araçlar daha kârlı ve yaygın hale gelecek.