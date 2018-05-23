Çankırı milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Çankırı ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Çankırı milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Çankırı milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Çankırı ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... ÇANKIRI AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Muhammet Emin Akbaşoğlu

Salim Çivitcioğlu ÇANKIRI CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Murat Berat Atalay

İbrahim Gönültaş ÇANKIRI MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



KADİR ŞEKERCİ PELİN YILIK ÇANKIRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Nazlı Çoban ÇANKIRI İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Aydın Ayanoğlu

Gamze Atalay HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?



Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 6 AĞRI 4 AKSARAY 4 AMASYA 3 ANKARA 36 ANTALYA 16 ARDAHAN 2 ARTVİN 2 AYDIN 8 BALIKESİR 9 BARTIN 2 BATMAN 5 BAYBURT 1 BİLECİK 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 3 Çankırı 3 Çankırı 3 Çankırı 20 Çankırı 4 ÇANKIRI 2 ÇORUM 4 DENİZLİ 8 DİYARBAKIR 12 DÜZCE 3 EDİRNE 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 2 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 7 GAZİANTEP 14 GİRESUN 4 GÜMÜŞHANE 2 HAKKARİ 3 HATAY 11 IĞDIR 2 ISPARTA 4 İSTANBUL 98 İZMİR 28 KAHRAMANMARAŞ 8 KARABÜK 3 KARAMAN 3 KARS 3 KASTAMONU 3 KAYSERİ 10 KİLİS 2 KIRIKKALE 3 KIRKLARELİ 3 KIRŞEHİR 2 KOCAELİ 13 KONYA 15 KÜTAHYA 5 MALATYA 6 MANİSA 10 MARDİN 6 MERSİN 13 MUĞLA 7 MUŞ 4 NEVŞEHİR 3 NİĞDE 3 ORDU 6 OSMANİYE 4 RİZE 3 SAKARYA 7 SAMSUN 9 ŞANLIURFA 14 SİİRT 3 SİNOP 2 ŞIRNAK 4 SİVAS 5 TEKİRDAĞ 7 TOKAT 5 TRABZON 6 TUNCELİ 2 UŞAK 3 VAN 8 YALOVA 3 YOZGAT 4 ZONGULDAK 5 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI



YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.