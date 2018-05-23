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Çankırı milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin Çankırı milletvekili adayları...

Çankırı milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Çankırı ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Çankırı milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Çankırı milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Çankırı ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

ÇANKIRI AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Muhammet Emin Akbaşoğlu
Salim Çivitcioğlu

ÇANKIRI CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Murat Berat Atalay
İbrahim Gönültaş

ÇANKIRI MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KADİR ŞEKERCİ

PELİN YILIK

ÇANKIRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nazlı Çoban

ÇANKIRI İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Aydın Ayanoğlu
Gamze Atalay

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

Çankırı 3

Çankırı 3

Çankırı 20

Çankırı 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.

OY VERME SÜRECİ

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

Çankırı AK Parti milletvekili adayları seçim 2018 24 Haziran seçimleri

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Giresun milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti) Giresun milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)
Kütahya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti) Kütahya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)
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