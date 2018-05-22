HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Trabzon'da, 24 Haziran seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti. Öte yandan, Gaziantep'te CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen milletvekili adaylığı sıralamasındaki yerlerini beğenmeyen 4 kişinin adaylıktan çekildiği belirtildi.

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ferda

GAZİANTEP'DE 4 KİŞİ ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Dün listelerin açıklanmasının ardından 14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep'te ilk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel'den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, listedeki 4 kişinin şu ana kadar adaylıktan çekildiğini söyledi.

Söz konusu kişilerin sıralamasının biraz geride olduğunu, adaylıktan çekilmenin de bu yüzden gerçekleştiğini dile getiren Sucu, yaşanan gelişmeleri doğru bulmadıklarını vurguladı. Sucu, şöyle konuştu:

"Aday adayı olurken gülerek oynayarak, örgütü kucaklayarak hareket edip, tekrar istifa etmek siyaseten etik bir olay değildir. Kimse bu arkadaşlara 'gelin aday olun' diye davetiye göndermedi. Ben sadece bir arkadaşımız için 'üst sıralarda olsun' diye ısrarcı oldum, çünkü doğu kökenliydi ama sıralamaya aldıramadım. Aday gösterilmeyen arkadaşlar gelip burada desteklerini gösterdi. İstifa eden arkadaşların tepkisini anlayamıyorum. Bu bir ön seçim değil atamaydı. Atamayı bilerek arkadaşlarımız aday oldu, bu insanların küsmeye ne hakkı var."

Geçtiğimiz günlerde aday adaylarıyla teşkilat mensuplarını bir araya getirdiklerini hatırlatan Sucu, "Geçmişte yaşananları bir daha yaşamayalım diye aday adaylarımıza örgütün karşısına geçip 'söz verin' dedik. Biz söz istedik, onlar namus, şeref sözü verdi. Buna rağmen takdir yine onlarındır." diye konuştu.

Sucu, söz konusu 4 kişinin sadece adaylıktan çekildiğini ve partiden istifalarının söz konusu olmadığını söyledi.

"ÇOK BÜYÜK HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU"

Milletvekili adaylığından istifa eden 9. sıra adayı Nesrin Tuncel de erken seçim kararı alındıktan sonra CHP'nin "süre çok kısıtlı" diye ön seçim yapmadığını hatırlatarak, yaklaşık 1 aylık süreçte ön seçimin yapılmasının daha demokratik olacağına inandığını dile getirdi.

Ön seçim yapılmamasına rağmen aday adaylığı başvurusu yaptıklarını belirten Tuncel, "Ancak dün çıkan sıralama bizim hem örgütlerimizde hem de tabanımızda çok büyük huzursuzluğa neden oldu. Çünkü listeler açıklandığında kadınların aday sıralamasında seçilebilir noktalarda olmadığının farkına vardık." diye konuştu.

Geçmişte kongreyle il başkanlığı yapan bir hukukçu olduğunu ve kentte yaşayan herkese hitap ettiğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin imar kararlarındaki rantları durduracak adliye sonuçları aldığını aktaran Tuncel, şöyle devam etti:

"Böyle bir kadın sıralamada en arka sıralara itiliyor, tepkimiz bunaydı. Liyakatın ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini düşündüğümüz için tabandan da gelen sesleri dinleyerek yaptığımız istifa, bundan sonraki yapılacak atama listesinin liyakata dayalı olması için uyarı niteliğindeydi. Yoksa biz partimizin görüşlerinden ve ideolojisinden ayrılmış değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız da inşallah seçilecektir. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AA/ DHA

PARTNERPitonla kırkayak ölümüne savaştıPitonla kırkayak ölümüne savaştı
Diyarbakır İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adaylarıDiyarbakır İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları
Siirt HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları Siirt HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi ferda kudunoğlu Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Mevzu Türkiye ise Makam ve koltuk peşinde koşanlar umrumuz olmaz giden gitsin cehenneme kadar yolları var
koltuk sevdalıları
Çocuk gibi topu bana atmazsanız oynamam.
ulan herkes koltuk hastası. önemli olan partinin ilkelerine uymak ve her türlü zorluğu göğüslemektir. şimdiki siyasetçilerde salla başı al maaşı.
Rezaletttt :))))))) harbiden bune ya bunlarmi devlet yönetecek:))))) ulan kendilerini yonetemiyorlar;)))))
geçenlerde sayın incenin asansörde yaşadığı bir olay yüzünden neden iktidara gelemediklerini söylemişti.herkes seçileceği sırayı istiyor.olmassa istifa ediyor.böyle dava adamı olmaz.siz ancak koltuk adamı olursunuz.bakın akepeden hiç ses çıkıyormu.
bunlar ülkeye hizmet etmek için geliyorlardı komedi gibi..ama güzel yanı chp de bunun olabilmesi akp de bunu yapacak bir tarafı sıkan tek adam yok..hepsi emir eri gibi...
İlk 1,2 ve 3 girselerdi vatanperver partisinin 10 numara çalışanı olacaklardı. Olmayınca ne oldu zorunuza mı gitti. Bırakın da yeni nesiller gelsin. Bunadınız artık ne öyle ya çörekleniyorsunuz.
Diğer Haberler
Elazığ MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Elazığ MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Sivas İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Sivas İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Elazığ CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Elazığ CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Sivas MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Sivas MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Elazığ AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Elazığ AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Sivas CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Sivas CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.