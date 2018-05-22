CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti. Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi. GAZİANTEP'DE 4 KİŞİ ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ



Dün listelerin açıklanmasının ardından 14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep'te ilk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel'den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti. CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, listedeki 4 kişinin şu ana kadar adaylıktan çekildiğini söyledi. Söz konusu kişilerin sıralamasının biraz geride olduğunu, adaylıktan çekilmenin de bu yüzden gerçekleştiğini dile getiren Sucu, yaşanan gelişmeleri doğru bulmadıklarını vurguladı. Sucu, şöyle konuştu:

"Aday adayı olurken gülerek oynayarak, örgütü kucaklayarak hareket edip, tekrar istifa etmek siyaseten etik bir olay değildir. Kimse bu arkadaşlara 'gelin aday olun' diye davetiye göndermedi. Ben sadece bir arkadaşımız için 'üst sıralarda olsun' diye ısrarcı oldum, çünkü doğu kökenliydi ama sıralamaya aldıramadım. Aday gösterilmeyen arkadaşlar gelip burada desteklerini gösterdi. İstifa eden arkadaşların tepkisini anlayamıyorum. Bu bir ön seçim değil atamaydı. Atamayı bilerek arkadaşlarımız aday oldu, bu insanların küsmeye ne hakkı var." Geçtiğimiz günlerde aday adaylarıyla teşkilat mensuplarını bir araya getirdiklerini hatırlatan Sucu, "Geçmişte yaşananları bir daha yaşamayalım diye aday adaylarımıza örgütün karşısına geçip 'söz verin' dedik. Biz söz istedik, onlar namus, şeref sözü verdi. Buna rağmen takdir yine onlarındır." diye konuştu. Sucu, söz konusu 4 kişinin sadece adaylıktan çekildiğini ve partiden istifalarının söz konusu olmadığını söyledi. "ÇOK BÜYÜK HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU"



Milletvekili adaylığından istifa eden 9. sıra adayı Nesrin Tuncel de erken seçim kararı alındıktan sonra CHP'nin "süre çok kısıtlı" diye ön seçim yapmadığını hatırlatarak, yaklaşık 1 aylık süreçte ön seçimin yapılmasının daha demokratik olacağına inandığını dile getirdi.