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CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Seçimlere günler kala, CHP’de kulis savaşları da sürüyor. CHP'de İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in bir daha aday gösterilip gösterilmeyeceği ise oldukça merak ediliyor.

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

CHP, 24 Haziran erken seçimleri için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusunu 20 Mayıs günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleştirecek. CHP, hem seçim bildirgesini hem de adaylarını 24 Mayıs'ta ATO Congresium'da yapılacak törenle açıklayacak.

KULİS SAVAŞLARI

Seçimlere günler kala, CHP’de kulis savaşları da sürüyor.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in bir daha aday gösterilmemesi için bir grup, CHP Genel Merkezi’nde çalışma yürütüyor.

BEŞİKTAŞ RAPORU

Cihaner’in CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile birlikte oluşturduğu Gelecek için Biz grubuyla birlikte, partinin bazı siyasetlerini eleştirmesi, Cihaner’in aday olmaması için çalışan grubun dayanak noktalarından biri.

Genel Merkez'le görüşen isimler, Cihaner’in Beşiktaş Belediyesi hakkında hazırladığı raporu gündeme getirdi ve belediyeye düzenlenen operasyonu hatırlattılar. Ve Cihaner'in aday yapılmamasını istediler.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 VEKİL HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

sürpriz bir gelişmeyle, İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye geçmişti.

İYİ Parti'nin grup kurarak seçime girmesi sağlamayı amaçlayan bu adıma ilişkin tweet atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Twitter'dan 'ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!' demişti.

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