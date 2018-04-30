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CHP'den İYİ Parti'ye geçen Çetin Arık'tan, AK Partili Elitaş'a çok sert tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a tepki gösterdi. Arık, paylaştığı mesajında 'Demokrasiye kurdukları kumpas bozulan bu çıkarcı tayfası, hiç kuşkunuz olmasın, 25 Haziran geldiğinde Erdoğan'ı da sırtından vuracaktır' ifadelerini kullandı.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Çetin Arık'tan, AK Partili Elitaş'a çok sert tepki

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün Kayseri'de yaptığı konuşmada, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" sözlerini kullandı. Elitaş'ın bu sözlerine İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Arık'ın, paylaştığı mesaj şöyle:

'Menfaat için siyasi yelpazenin her yerini dolaşan, günün koşullarına göre kendini FETÖ'ye kiralayıp, FETÖ ile kurduğu kumpaslarla övünen, cami imamlarıyla yargıya ayar vermeye kalkan, dönem değişince devletin tahsis ettiği kırımızı plakalı makam aracı ile adliyelerde FETÖ'cülere hamilik yapıp, FETÖ borsası ile zengin olanlar, emirle sakal bıyık bırakanlar, demokrasiyi de demokrasi için ödenen bedelleri de anlayamaz. Demokrasiye kurdukları kumpas bozulan bu çıkarcı tayfası, hiç kuşkunuz olmasın, 25 Haziran geldiğinde Erdoğan'ı da sırtından vuracaktır.' (DHA)

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CHP İYİ parti Çetin Arık Mustafa Elitaş ak parti

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ELİTAŞ'IN YAKLAŞIMI İLE BAHÇELİ KENDİNİ SARAYA KİRALAMIŞ OLUYOR, ÖYLE Mİ? KİRA BEYANI NE ACABA? KAÇ KOLTUK..?
@hikmetgungor kiralma davar gibi 15 tanesini boynu bükkük yolamaya deniyor
Vekilim çok yaşa,bu kapak bir ömür boyu bunlara yeter ama ölene kadar da anlayamayacaklari da kesin.
@stastemir Onlara takılan kapakların yanında bu ne ki!
eeee adam doğru söylüyor.... gemi batamasını ilk farelerv fark eder ve ilk onlar kaçar....
Sn Vekil o kadarını taipte biliyor, her 6 ayda kabineyi niye değiştiriyor sanıyorsunuz, Taip bey kendi çocuğuna bile güvenmediğini ses kayıtlarında itiraf etmemişmiydi, "ben size güvendim de konuşmuştum, sende arkadaşınla paylaşmışsın, hata yapmışım, ben kimlere güvenmişim yav"
MAŞALLAH, BEYİN ÇALIŞIYOR.
6retweet ne la kımsenın tanımadıgı bı vekıl
hadi ordan kimse reisi sirtindan vuramaz o sırt allah tarafindan korunuyor mubarek bir sırt yani.
25 haziran sabahı Erdoğan seçimi kaybederse ortadan kaybolur, saklanır.
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