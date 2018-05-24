HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı YSK tarafından uygun görülmedi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" Yüksek Seçim Kurulu’nca uygun görülmedi.

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı YSK tarafından uygun görülmedi

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) uygun görülmediğini bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"YSK TARAFINDAN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI UYGUN OLMADIĞI BELİRTİLDİ"

"Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün'ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir. Partimize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. CHP Edirne örgütü olarak CHP'yi iktidar, Yalova milletvekilimiz Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz."

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!
Meral Akşener, seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlattıMeral Akşener, seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YSK Edirne CHP Ediz Ün Milletvekili CHP Edirne milletvekili adayı

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerine CHP'lilerden tepki

Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerine CHP'lilerden tepki

CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!

CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!

Meral Akşener, seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlattı

Meral Akşener, seçim çalışmaları için bağış ve yardım kampanyası başlattı

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

AK Parti'nin Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı görücüye çıktı

AK Parti'nin Dombra'nın bestecisi Arslanbek Sultanbekov imzalı yeni seçim şarkısı görücüye çıktı

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.