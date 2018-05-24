CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı YSK tarafından uygun görülmedi

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) uygun görülmediğini bildirdi.
Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"YSK TARAFINDAN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI UYGUN OLMADIĞI BELİRTİLDİ"
"Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün'ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir. Partimize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. CHP Edirne örgütü olarak CHP'yi iktidar, Yalova milletvekilimiz Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz."
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım
Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!
Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum