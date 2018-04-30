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CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 07:36 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, İlhan Kesici'nin ismi yeniden öne çıktı. Kılıçdaroğlu'nunn tarif ettiği adayın Kesici olduğunu belirten gazeteci Mehmet Tezkan, Kesici'nin aday olması durumunda 1994 yılındaki seçimlerin rövanşı olacağına dikkat çekti.

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken cumhurbaşkanı adayları da yavaş yavaş netleşiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeniden CHP'ye çevrildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, İlhan Kesici'nin ismi öne çıktı.

Gazeteci Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında cumartesi günü Erciyes Dağı’ndaki CHP'nin il başkanları toplantısındaki Kesici-Kılıçdaroğlu yakınlığına dikkat çekerek "‘Kılıçdaroğlu ekonomiyi iyi bilen, kavga etmeyen bir isim olacak’ sözleriyle aday tarifi yapınca gözler İlhan Kesici’ye çevrildi" diye yazdı.

Kesici'nin aday olması durumunda cumhurbaşkanlığı yarışının 1994 yılındaki İstanbul belediye başkanlığı seçiminin rövanşı olacağına dikkat çeken Tezkan, yazısın devamında şuy ifadeleri kullandı;

1994 yılına gidelim..

Tayyip Erdoğan Refah Partisi’nin İstanbul belediye başkanı adayıydı..

İlhan Kesici ise ANAP’ın adayı oldu..

SHP Zülfü Livaneli, DYP Bedrettin Dalan ile yarışa girince Erdoğan yüzde 25.1 ile ipi göğüsledi..

Aslında seçimin favori ismi Kesici’ydi..

Ama DYP’nin son anda Dalan’ı sahaya sürmesi merkez sağda oyları böldü..

Seçim şöyle bitti..

  • Tayyip Erdoğan 973 bin oy.. Yüzde 25.1

  • İlhan Kesici 855 bin oy.. Yüzde 22.1

  • Zülfü Livaneli 784 bin oy.. Yüzde 20.3

  • Bedrettin Dalan 597 bin oy.. Yüzde 15.4

CHP daha doğrusu Kılıçdaroğlu Kesici’yi aday gösterirse iki siyasetçi 24 yıl sonra bu kez cumhurbaşkanı olmak için yarışacak..


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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Adaysız cehape :) la ne komiksiniz ya ana komedi partisi yavrusu da hep :)
bırak sidik yarıştırmayı adam gibi bi aday çıkar artık. vallaha chp den sogudum
İstanbul'a çöp dağları , leş gibi hava, grevdeki otobüs şoförleri, yazın ortasında 3 ay susuzluk, iskide yolsuzluk yapan Ergün Gökneli getiren, İSKİ GATE skandalınin en önemli parçası, Nurettin Sözen kimin adayıydi?
@iyisef Akp'nin : ))
Bence CHP sağ gösterip, sol vuracak.
Hiç görmedik bugüne kadar.
“Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” Albert Einstein. Kemal bey ve ekibi hadi bunlar yapıyorlar da. Ama bunlara seyirci kalan tabanı ne yapıyor :)) Her seçim sonrası kandırılıyorlar bir bahane ile tekrar devam.. Ama buda bir başarı bu tabanı böyle uyutmak :))
oy vereceğim profilde kimse yok . hiç olmazsa erdoğan ne yaptığını bilen biri . diğerleri akıllarını başlarına devşirene kadar erdoğana oy vermeye devam edeceğim .
@todor_jekov_1965 yav bi geç. zaten erdoğana verecen. Muhalefet 10 numara aday getirse siz zaten BOP eşbaşkanına verirsiniz oyunuzu
YCHP her zaman yaptığı gibi iktidarı ayakta tutmak için görevli bir parti. seneler bana bunu öğretti. muhalefet görünen stepne.
İlhan Kesici nin aday gösterileceğini sanmam.. Ali BABACAN gibi geliyor bana..
ya bunlarda gr akıl yok, girsene kardeşim kendin seçime be devlirmeyle şişirmeyle uğraşıyorsun,
plansız programsız bir parti. artık chp nin kapatılması lazım.. adam gibi muhalefet yapan iktidara oynayan bir muhalefet lazım. insanlar chp ye oy vermesinin sebebi chp olduğundan değil. akp olmadığı için oy veriyorlar..
istanbulun nüfusuna bak bee seçmen sayısı 3.5 milyon...
Tarihe bi bakmak lazım.Demirel'in eniştesi bu zat...Demirel bile onma kapıcılık bile vermedi neden elbette bi bildiği vardı...
fetö ile birlikte yürüdükleri yılların ilk zamanları hileli seçim olabilir i yıl. . ayrıca İDO nunda villada usudugu yıllar
24 yıl önce kendi siyasi hatalarından kazanacakları seçimi küçük bir farkla kaybederek Önünü durduramıyacakları şekilde açtıkları RTE bu seçimde onların düştüğü hataya düşme oy farkı öle küçükte olmaz
chp li olarak kendimi sığır gibi hissediyorum artık
benim tahminim 2. tura erdoğan ve akşener kalır tüm muhalefet de akşeneri destekler ve mutlu son akpden kurtuluruz
Edirnedeyim CHP bitmiş kardeşim
CHP=Cahilce Herişi yapanlar Partisi bir parti düşünün genel başkanı yetersiz... Yalovalı yardımcısı yenile yenile partinin içine ettin diyor . o hala sırıtıyor
CHP bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramayacak kadar aciz zavallı kemal kılıçdaroğlu işte chp yi getirdiği yere bakın kıçına güvenip aday bile olamıyor orada burada arama adamsan aday ol görelim sen CHP nin genel başkanı dururken onu koy bunu koy adam mı kalmadı be
secmende hiç karşılıgı olmayan kişileri bulmakta uzman chp.
ilhan kesici çıksın emeklilik haklarını verecem desin bakın neler oluyor memlekette
Akılsız ve korkak bir genel başkan . aday olamıyor . il başkanlarına konuşma yapıyor . dinleyenlere baktım hepsi konuşandan çok zeki görünüyor . kimi esniyor kimi bizi mahrumiyet köylüsü zannediyor diye mırıldanıyor . kimi hay senin anlattığın bu gevelemenin diyor ama menfaati gereği sesini çıkarmıyor . konuşmacı genel başkan fındık kabuğunu doldurmayan saçma sapan konuşmasını bitirince ohh be bitirdim amma saçmaydı ama mecburen dinlediler der gibi yerine gidiyor . seçime hazırlar ama adayları yok niye ... kesiciyi aday yapacakmış o kim ki ülke idarecek demirel onu kovalamıştı.
yav bu cehape ve zihniyeti kadar zavallı ve komik bir zihniyet daha bulamazsınız hele bunların bir kaset genel başkanları var tem evlere şenlik bir zat geçenlerde reisi görünce(bir açılıştı zannedersem)korkudan altına edecekti inanmayan internetten bulur ve suratının aldığı hali görür gelelim ilhan kesiciye kimim getirirseniz getirin gene kaybedeceksiniz hele bu kesicinin nesi varda aday çıkartıyorlar yav bunlar hakikaten komedi ötesi bir adamlar ALLAH sizleri eksik etmesin
bence chp nin adayı RTE
Ne rövanşı ve,biri İstanbul,biri Türkiye aynı şey mi sizde
Ali babacandır chp nin adayı kimse başka hayallere girmesin
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