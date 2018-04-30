CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken cumhurbaşkanı adayları da yavaş yavaş netleşiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeniden CHP'ye çevrildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, İlhan Kesici'nin ismi öne çıktı.
Gazeteci Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında cumartesi günü Erciyes Dağı’ndaki CHP'nin il başkanları toplantısındaki Kesici-Kılıçdaroğlu yakınlığına dikkat çekerek "‘Kılıçdaroğlu ekonomiyi iyi bilen, kavga etmeyen bir isim olacak’ sözleriyle aday tarifi yapınca gözler İlhan Kesici’ye çevrildi" diye yazdı.
Kesici'nin aday olması durumunda cumhurbaşkanlığı yarışının 1994 yılındaki İstanbul belediye başkanlığı seçiminin rövanşı olacağına dikkat çeken Tezkan, yazısın devamında şuy ifadeleri kullandı;
1994 yılına gidelim..
Tayyip Erdoğan Refah Partisi’nin İstanbul belediye başkanı adayıydı..
İlhan Kesici ise ANAP’ın adayı oldu..
SHP Zülfü Livaneli, DYP Bedrettin Dalan ile yarışa girince Erdoğan yüzde 25.1 ile ipi göğüsledi..
Aslında seçimin favori ismi Kesici’ydi..
Ama DYP’nin son anda Dalan’ı sahaya sürmesi merkez sağda oyları böldü..
Seçim şöyle bitti..
Tayyip Erdoğan 973 bin oy.. Yüzde 25.1
İlhan Kesici 855 bin oy.. Yüzde 22.1
Zülfü Livaneli 784 bin oy.. Yüzde 20.3
CHP daha doğrusu Kılıçdaroğlu Kesici’yi aday gösterirse iki siyasetçi 24 yıl sonra bu kez cumhurbaşkanı olmak için yarışacak..
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