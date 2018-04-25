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CHP'nin kritik toplantısı öncesi Muharrem İnce'den şaşırtan Abdullah Gül yorumu!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, toplantıya gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Gül bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış birisidir. Saadet Partisi'nin adayı olmasında hiçbir sakınca yoktur." diye konuştu.

CHP Grup Genel Kurulu, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kapalı grup toplantısı, Parti Meclisi salonunda başladı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, toplantıya gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını söyledi. Milletin rahat olması, moralini yüksek tutması gerektiğini belirten İnce, Türkiye'nin sorunlarına CHP kadrolarının çare olacağını ifade etti.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetiminin var gücüyle çalıştığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:
"İnşallah çok yakında CHP, adayını açıklayacaktır. Partimizin yetkili organları ne derse onu tartışmam. Fizik tahsili yapmış, az buçuk matematik bilen birisi olarak benim sadece bir tavsiyem olabilir, o da şudur, her partinin kendi adayını göstermesi doğrudur, katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85'lerin üzerine çıktığında, bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır. Onun haricinde diğer partiler kendi adaylarını en iyi şekilde açıklayacaktır."

"CHP'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceği" iddialarının hatırlatılması üzerine İnce, "Ben CHP'nin, Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin kendi adayının olmasını matematik bilimine uygun buluyorum. Doğrusu budur diyorum. İnşallah öyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, bir soru üzerine, "Gül aday olursa oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm." şeklinde bir açıklama yapmadığını ifade etti.

'SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY OLSUN'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın "şahıslara yönelik bir isyan" olmadığını belirten İnce, "Sayın Gül bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış birisidir. Saadet Partisi'nin adayı olmasında hiçbir sakınca yoktur." diye konuştu.

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Bugün bütün değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarının isminin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesiyle ilgili yeteri kadar zaman var. Zannediyorum Cuma günü il başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Bütün bunların sonucunda yetkili parti organları karar verecek." ifadesini kullandı.

CHP'nin kendi adayını çıkaracağını dile getiren Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun parti organlarında değerlendirileceğini kaydetti. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Memlekette hayırlı işler olacaktır. Merak etmeyin. Yeter ki sabırlı olun. Büyük bir telaş var, telaş olmasın. Türkiye'nin partisi CHP olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz." dedi.

'RAST GELE OLSA...'

Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, partisinin kendi adayını çıkaracak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine işaret etti."Abdullah Gül'ün aday olacağı" iddialarına ilişkin soru üzerine Cihaner, şunları kaydetti: "Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmaması gerekir, olamaz da zaten. Buna dair partiden açıklama da oldu. CHP kendi adayını kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime de kadro zenginliğine de sahiptir. Olsa olsa bizde 'kimi seçeceğiz' kaygısı olabilir. Hatta şurada rastgele girenlerden birisi, o adı geçenlerden daha iyi yapar bu işi."


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BORSAMIZ ÜZERİNDE UĞRAŞAN VE KUR U YUKSELTEREK EKONOMİK BASKI ILE GÜVENI KIRMAYA ÇALIŞAN,EMPERYALİSTLERİN ESAS HEDEFİ , FIRAT KALKANI VE AFRIN HAREKAT LARI ILE TÜRK ASKERININ BASARIYLA YARIP YERLESTIGI ÇOKULUSLU TERÖR KORIDORLARINA,TEKRAR YERLEŞMEK ICIN SÖZÜNU DINLEMEYEN IKTIDARLARI DEGISTIRMEK VE İSTİHBARATI ABD ILE PAYLAŞACAK KUKLA YÖNETİMLER ILE,KAYBETTIKLERINI KOLAYCA ALMAK ICIN MAŞA ARIYORLARSA, BU SEFER BAŞKA KAPIYA! BORSAMIZIN VE EKONOMIMIZIN ŞAHLANACAGINDAN BENİM ZERRE KADAR ŞÜPHEM YOK. KENDİ GORUSLERIMI ICERIR. BAŞKA GÖRÜŞLERE DE SAYGIM SONSUZ . YTD.
Geçen sene Eyy tüsiad sen kimsin yaa neymiş efendim ohal ekomomiye zarar veriyormuş. şirketlerle ne alakası var ohalin sen kime hizmet ediyorsun sen halktan dahamı iyi bileceksin senin başındaki Türk kelimesinide aldım artık Üsiad sın bundan sonra millet senin sözüne itibar etmeyecekten sonra. Şimdi bana kalkıp kimse dış güçler kurla ekomomi ile oynuyor demesin
daha aday çıkarırken birbirleriyle uğraşıyorlar her kafadan bir ses çıkıyor, oda yetmiyor vekilleri genel başkanının talimatıyla başka partiye devrediyorlar, bunlar daha 100-150 vekili idare edemiyorlar devleti nasıl idare edecekler,
16 YILDIR DAVUL ONLARDA TOKMAK ONLARDA DAVULUN ÇUBUĞU ZATEN ONLARDA, 16 YILDIR AK PARTİ ÇALDI MİLLET OYNADI, DOLAR BENZİN FİYATI ORTADA.YETER ARTIR VELEVKİ SAYIN GÜL ADAY OLDU VE KAZANI. AK PARTİ YANDAŞLARI AYNEN ŞUNU SÖYLEYECEK BU DANIŞIKLI DÖVÜŞTÜ YİNE BİZ KAZANDIK.. AK PARTİ TAM ANLAMIYLA YENİLĞİYİ TATMALI.. BU BAĞLAMDA HİTABETİ VE İKNA KABİLİYETİ YÜKSEK MUHARREM İNCE'YE BİR ŞANS VERİLMELİ... SAYIN GÜL CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE ÜLKEMİZDE YAŞANAN ONLARCA HUKUKSUZ VE HAKSIZLIĞA GÖZ YUMMUŞTUR.. SİYASİ KIBLESİ BELLİ OLMAYAN SİNSİ BİR LİDERDİR. CHP VE İYİ PARTİ UYANIK OLMALI..!
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