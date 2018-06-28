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CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

CHP'nin Battalgazi ve Pütürge ilçelerindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına itirazı üzerine yapılan incelemede belirlenen rakamsal hatalar düzeltildi. Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu 709 arttı, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oyu ise 52 düştü.

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

İl Seçim Kurulu Müdürü Hanifi Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, CHP'nin Battalgazi ve Pütürge ilçesindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına itiraz ettiğini belirtti.

İtiraz başvurularının değerlendirilerek kabul edildiğini anlatan Orhan, birleştirme tutanaklarının yeniden incelenerek rakamsal hataların düzeltildiğini söyledi.

Malatya'da seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 330 bin 249, CHP'nin adayı Muharrem İnce 109 bin 528, İYİ Partinin adayı Meral Akşener 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 10 bin 504, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu 5 bin 481, Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı açıklanmıştı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'ye 258 bin 157, CHP'ye 79 bin 949, MHP'ye 78 bin 371, HDP'ye 32 bin 81, İYİ Parti'ye 20 bin 464, Saadet Partisi'ne 7 bin 317, HÜDA PAR'a bin 618, Vatan Partisi'ne ise 686 oy çıkmıştı.

ERDOĞAN'IN OYU ARTTU, İNCE'NNİ OYU DÜŞTÜ

Yapılan itirazların değerlendirilmesi ve hataların düzeltilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın oyu 709 artarak 330 bin 301'e çıktı. Muharrem İnce'nin oyu ise 52 azalarak 109 bin 476'ya geriledi.

İtirazlar sonucu İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın 10 bin 504, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun 5 bin 481, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı belirlendi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'nin 258 bin 166, CHP'nin 80 bin 20, MHP'nin 78 bin 401, HDP'nin 32 bin 65, İYİ Parti'nin 20 bin 456, Saadet Partisi'nin 7 bin 288, HÜDA PAR'ın bin 619, Vatan Partisi'nin ise 671 oy aldığı tespit edildi.

Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

AA

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