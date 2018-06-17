Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınında 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini televizyonda programa çıkma davetine cevap verdi. Erdoğan, “Bunlar çırak bile değil. Biz artık ustalık dönemini geçirdik. Şu işlerin kabili telif değil. Sen 'Kanal İstanbul'a karşıyım' diyen bir adamla neyi konuşacaksın? Utanmadan, sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.
MUHARREM İNCE: TELEVİZYONA ÇIK SÖZÜMÜ TUTARIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kazanamazsan siyaseti bırakacak mısın?" çağrısına Muharrem İnce, Erdoğan’ı televizyonda programa davet ederek, "Kazanamazsam siyaseti bırakırım. Ama bir şartım var istediğin bir televizyon kanalında benimle çık sözümü tutarım" demişti.
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