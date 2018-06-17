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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2018 08:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin televizyon programına çıkma davetine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete ilişkin "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haber 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınında 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini televizyonda programa çıkma davetine cevap verdi. Erdoğan, “Bunlar çırak bile değil. Biz artık ustalık dönemini geçirdik. Şu işlerin kabili telif değil. Sen 'Kanal İstanbul'a karşıyım' diyen bir adamla neyi konuşacaksın? Utanmadan, sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.

MUHARREM İNCE: TELEVİZYONA ÇIK SÖZÜMÜ TUTARIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kazanamazsan siyaseti bırakacak mısın?" çağrısına Muharrem İnce, Erdoğan’ı televizyonda programa davet ederek, "Kazanamazsam siyaseti bırakırım. Ama bir şartım var istediğin bir televizyon kanalında benimle çık sözümü tutarım" demişti.


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Okuyucu Yorumları 27 yorum
REYTİNGMİ çoook KOMİK enflasyon ırkçılık yolsuzluk RANT REYTTİNGG yapmış haberiniz yokk TAMAM dır
promtersız konuşamadığından elbette istemezsin inceyle televizyona çıkmayı.
Miting konuşmalarını bile danışmanlarına hazırlatıp, Tv röportajına çıkmadan önce sunuculara sorması gereken soruları önceden veren bu adamın tabiki çıkıpta birisiyle tv programında tartışması demek rezil olması demektir. Mazallah karşı taraf diplamanı filan göster derse, inme iner ince hastalığa tutulur...
he heee ondan...sayin cumhur baskanim adam zaten her cikdigi programda reyting rekorlari kiriyor...sizin reytinginize ihtiyaci olduguna gervekten inaniyormusunuz...bizler de cok arzu ediyoruz siyasiler heo berqber canli yayina cikip yuzlessin.projeleri anlatsin
Yaw he he
Korkunun ecele faydası yok
kaç bakalım en fazla 24 hazirana kadar....
İmralıdaki teröristin,barzaninin,salim müslimin muhatap alındığını gördük Neden cumhurbaşkanı adayı muhatap alınmasın.Bu nasılbir çelişkidir
Eyt, Dünya bizdeki demokrasiyi kıskanıyor...
biraz korkuyoruz galiba.....
yemiyo demiyoda
Reisteki tevazuyu! görüyor musunuz? zirve yapmış durumda
biride şartsız şurtsuz bıraksa şaşarım zaten.
hahaa bence bir yememe durumu var abd de baskanlik secimlerinde adaylar milletin onunde tartisiyor
İyi de Usta, bunu yapmakla muharremim tuzağına düşmüş olmuyor musun?. Muharrem zaten bu şekilde yapacağını bildiği için özellikle seni mindere çekmeye çalışıyor. Şimdi de benden korktu karşıma çıkamadı diyecek.
senin devrin bitti Recep... bay bay recep
ona öyle demezler ona korkudan kaçtı derler....
1 tane soruya cevap veremicek :) biz seni muhattap alırmıyız demişte adamın yayınını izlemiş ve onu Tv ye davet ettigini görmüş.
Korkak çık o zaman televizyona madem kendine güveniyorsun o kadar
yazık ya,kafa gitmis bunda... adam senin karşındaki en guclu aday be,bence tv ye çıkmama nedenin başka senin
korkuon sanki reis ????????
korkak olmayan cikar inceye cevap verir tv de.
niye adam reyting yapsın ki. kim rakibine karşı mantıklı konuşursa o reyting yapar. diğeri puan kaybeder. haklı olana fırsattır aslında bu demekki öyle bir ihtimal yokki fırsat değerlendirilmiyor.
Aslında tüm adaylar karş karşıya gelmeliler, cumhurun gözü önünde bir birlerine soru sormalılar, ben seçilirsem şunu bunu yaparım vaadler veriliyor, adaylar bu tur vaıdların nasıl yapılacağı, prösedürlerin seyri karşı tarafın/karşılıklı propagandayla cumhurun anlıyacağı dilde anlatma fırsatı doğmuş olacak. Benim hatırladığım eskilerde Rahmetliler öyle düelölere bayılırlardı, Ecevit, ERbakn, demirel gibi dinossarlar yaparlardı.
reytingle ne alakası varki ?
"Cesaretim yok. Madara eder." demiyor da...
Millet koyun olmasa, millet din narkozunda olmasa, Urla evlerini, yazlık villalarını, paraları bir günde boşaltamayan oğlundan dolayı çırpınışlarını, ses kayıtlarını dinlese Sümeyye'yi yardıma neden gönderdiğini değerlendirse, Tartsa, mantıklı olsa, Neden 3-5 gün sessis kalıp yargıyı halletttikten sonra yavaş yavaş celallendiğini anlasa, Millet bir akıllansa Millet senin ne kadar kişiselleştiğini, ne kadar hazımsız olduğunu bir anlasa Sırf bu yüzden değiştirimek geriktiğini bir anlasa mesele kalmayacak "Gayri TÜRK" seni.. Neyseki %49,5 koyunların çogunlukta olduğu bir ülkede yaşıyorsun
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