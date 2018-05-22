Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına Destek" başlığıyla yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceği hakkında bilgi verildi.
"#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına #SendeDestekOl pic.twitter.com/INYF1fqwZL— AK Parti (@Akparti) 22 Mayıs 2018
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden, yurt içinden gönderilmiş olan EFT'lerde TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar, yurt dışından gönderilmiş olan Swift'lerde ad soyad, TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar ile 13 bin 916 liranın üzerindeki bağışların aşan kısımları banka tarafından kabul edilmeyecektir."
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