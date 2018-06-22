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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Maltepe'de vatandaşlara hitap etti ve CHP'li Maltepe Belediyesi için sert ifadeler kullanan Erdoğan, 'Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor' ifadelerini kullandı. Güneydoğu'da AK Partili il ve ilçe başkanlarının tehdit edildiğini söyleyen Erdoğan "Sıkıysa şehir merkezine gelin. Telefonla neden tehdit ediyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalrından öne çıkan satır başları;

Bunlarda yalan, hakaret, iftira var. Sorun bunlara sizin yaptığınız ne var diye. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Bunlar 20 yıl geriden geliyor. Elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum.

Bunun dünyadan haberi yok. Devletin memurune gelsin küfretsin. Dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Herşey ortada. Gerçekler ortada. Senin cibiliyetin bu. Genel Başkan'ın da öyle. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.

SENDE ORADAN GİTME BAY MUHARREM

Avrasya Tüneli, Marmaray'ı yaptık mı? Bunlar istemezük diyor. Hele denizin altından olunca görmüyorlar. Bakar gör. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayali ulaşamaz. Yavuz Sultan Selim köprüsüyle ilgili Özal'ın Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı şu diyorlar. Bayramda ücretsiz yaptılar.

Sende oradan gitme Bay Muharrem. 15 sene sonra bu da devlete verilecek. Bununla ağır vasıtaları oraya kaydıralım. 1. ve 2. köprüden geçenler buradan geçmesin diye. Yapılana hayır demeyin. Hiçbir zaman hakkı teslim etmezler. 16 senede ne yaptılar diyor. Sıraların üstüne kitapları ücretsiz olarak koyuyoruz.

'GEREĞİNİ YAPMAMIZ LAZIM'

Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı MLKP terör örgütünden 10 yıl ceza aldı. Şu hale bak. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Hale bak hale!

Bir de terör örgütünün adayı var. Bay Muharrem ne yapıyor? İlk olarak bu şahsı ziyaret ediyor.

Biri çıkmış TİKA MİKA diyor. Satacağım diyor. Hızını alamadı AFAD'ı satacağım dedi. Sonra iyice hızını alamadı. MİT'i de kapatcağım diyor.

BAŞINDAN KOVMAK İÇİN ADAY YAPTI

Bay Muharrem üniversite ücretsiz olacak diyor. Zaten ücretsiz. Harçları biz kaldırdık. 470 lira veriyoruz burs. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Doktoraya asgari ücret veriyoruz. Nereden nereye? Ne Genel Başkanın ne Bay Muharrem'in haberi var. Şuana kadar 280 bin derslik açtık. 580 bin öğretmen atadık.

Bay Kemal ne kadar varsa hepsini atayacağım diyor. Dürüst ol yalan söyleme. İhtiyaç neyse onu yapacaksın. Meslekleri yalan. Orada 10 tane öğretmenin SSK primini dahi ödemediler. Onların SSK primini ödemeyenden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Muharrem ile Kemal'in arası çok iyi. Başından kovmak için aday yaptı.

AZİZ SANCAR'LARIN SAYISI ARTACAK

Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık. Hepsine üniversite açtık. 75 üniversite varken şimdi 205 üniversitemiz var. Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Bunların böyle bir derdi yok. Üniversitelerimizde inşallah kaliteyi de Türkiye yakalayacak. Aziz Sancar'ların sayısı artacak.

İSTANBUL 2 ŞEHİR HASTANESİNE SAHİP OLACAK

Bu beyefendilerin sistemi neymiş? Yok ki bunların hazinesinde bir şey. Havalimanına inerken bir başka güzel. Bize bugünleri de Allah gösterdi. Dünyanın ilk üçü içerisinde olan havalimanı. 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim Cumhuriyet bayramıyla 90 milyon yolcu kapasitesini yakalayacağız. İstanbul 2 şehir hastanesine sahip olacak. 3000 yatak kapasiteyle. Bizde icraat var onlarda laf var.

İlaçları nasıl alıyorduk? Adaylardan bir bayan diyor ki ne gerek var şehir hastanesine. Parayı üretemezsen ödeyemesin. Biz üretiyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık. Merkez Bankasının 124 milyar dolar döviz rezervi var. Bu paralar durup dururken kazanılmadı. Çalıştık oldu. Sen bunları yapacak kabiliyete sahip değilsin. İBB'yi o zaman CHP'den almıştım. Her tarafta çöp dağları vardı, hava kirliliği hat safhadaydı. İstanbul'da su var mıydı? CHP demek kirlilik, susuzluk yolsuzluk demektir. Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına.

ATATÜRK SAĞ OLSA BUNLARI MEZARA GÖMER

Biz Atatürkçüyüz diyorlar. Yalan değil mi? Alakası yok. Atatürk sağ olsa bunları mezara gömer. AK Parti ne aldatan olur ne aldanan olur. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, 59'a çıktı. Türkiye'nin her yerine uçakla gidebiliyorsunuz. Lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bundan da rahatsızlar. Diyor ki bu rakamla havalimanı yapılır mı? Yaparız. Biz halkımızın huzuru için yaparız. Şehir hastanelerini de yaparız.

Türkiye enerjide dünya devleri arasında. Nükleer enerjiye geçiyoruz, adımlarını attık. Hızla 1.'nin adımını, 2.,3. ve 4.'nünde adımlarını atacağız. Biz kimseye muhtaç olmayacağız.

BİZ KİMSEDEN İZİN ALMADIK

Terörle mücadelede ne dedim ben? Bunların inlerine gireceğiz dedim. Bunlar Afrin'e girme dediler. Bay Muharrem Kandil'i vuramazlar dedi. Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Afrin'e girdik 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'liyi derdest ettik. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadroları toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro. Biz kimseden izin almadık. Niye? Biz Irak merkezi yönetimine dedik. Halletmezsen biz halledeceğiz diye.

Bir kısmını İran, Rusya ve koalisyon güçleriyle yapıyoruz. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi. Şuanda artık Münbiç'e Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz yerleşmeye başlayacaklar. Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz geri döndü. Hepsi evlerine dönmeyi arzu ediyor. FakaTCHP'nin derdi başka. Bunların ne işi var diyorlar. Aynı durum bizim başımıza gelseydi ne diyecektin?


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erdoğan maltepe CHP

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Okuyucu Yorumları 81 yorum
Hepimiz terörist senin gözünde. Senden olmayan herkes
bıktık bu çirkin üsluptan onun için de TAMAM diyoruz.
@tekinkaraaslan sana pasta dan yol yapacağız
secime yaklaşıldı adamlar ne iftiralar atacaklarını şaşırmış durumdalar
Tamam anlaşıldı..
atışlara devam
Sen halkın tarafsız cumhurbaşkanımızın, nasıl bir belasın, yazıklar olsun, ettiğin bu laflar sayesinde bizde saygıdeğer bir makamı rezil ettin sıradanlaştırdın
chp bilimum sol terör örgütlerinin eline geçmiştir bunu herkes görüyor herkes biliyor, adam doğru söylüyor beyler dağılın,
zamanında sana oy verdiğim için insanlığımdan utanıyorum. bir babam kaldı evde senden vazgeçmeyen onuda ikna edecem kafanı yorma sen
halkına terörist diyen hastalıklı bir kişilik
incenin kandili vuramazsınız diye bir sözü yok nereden uyduruyorsan artık yuh
Allah bilir buna da inanan çıkar akp camiasından
İşin gücün iftira, fitne fesat, yalan dolan. Allah'dan (cc) korkmayan çakma dindarlarsınız. AKP dindarlığı böyle işte. Allah korkusu yok. Sadece alkol yasak onun dışında her şey serbest.
malesef doğru bağzı belediyeleri terör örgütüne ele geçirmiş durumda
onlara da acilim yap.Al davul zurna ikide yandas savci git halay cek karsila.
sen artık tamamen kafayı yemişsin ya...emin ol ümitsiz vakasın.2 gün sonra tarih olacaksın. o zaman tamamen delirceğinden o kadar eminim ki..
reis aslan parçasısın sen onlar istediği yeri kapatıp açsınlar sen bildiğinden şaşma pazar günü cevaplarını vereceğiz zaten:)))
Adam haklı ne diycen ki
ADAM GİBİ PROJE ANLAT ONU BİZ YAPTIK BUNU BİZ YAPTIK DİCENE ONA BUNA İFTİRALARLA KAMPANYA YAPACAĞINA ADAM GİBİ TEKRAR SEÇİLİRSEK ŞUNU YAPACAZ BUNU YAPACAZ DE BAŞKALARININ SEÇİM VAADİNİ ÇALIP ÜSTÜNE MİLLET BAHÇESİ MİLLET KIRAATHANESİ GİBİ PROJELERLE GELME SOĞANIN PATATESİN KİKLOSUNU NASIL İNDİRECEĞİNİ ANLAT HERKEZİ TERÖRİST DİYE YAFTALAMA BU SANA HİÇ BİRŞEY KAZANDIRMAZ SADECE DAHA İTİCİ OLURSUN DAHA ÇOK KAYBEDERSİN MİLLETİ ÖTEKİLEŞTİRME
kayışı kopardı iyice,korku sardı...
bunu bir cumhurbaşkanı söylüyor olamaz inanmak istemiyorum aman yarabbi nasıl sözler bunlar ??????????????
c.b votka şat yapmış güneşte kafaya vurunca yapıştır gitsin
RTE NİN SÖYLEDİKLERİNE YALAN DİYEN ÇAKMA AYDINLAR, AKSİNİ İSPAT EDİN
ya ile başlamayan bir sözü yokmudur Allah aşkına ...
VATANDAŞINDAN 18 LİRA KİMLİK ÜCRETİ ALANA OY YOK
Devlet değil misin ? maden terör örgütü üyeleri yönetiyor neden gerekeni yapmıyorsun? Cidden yeter artık...
YANDAŞ PEŞKEŞ ÖZELLEŞTİRME SATIŞ TALAN KELİMLERİNİ DUYUNCA AKLINIZA NE GELİYOR
en büyük terorist valilere emir verdim pkk ya dokunmayın diyen kişidir.megri megri çeken barzaniyle kol kola gezen esada kardeşim diyen fetöye türkiye yi peşkeş çeken kişidir
Hadi oradan! Bu millet Pkklı teröristleri açılım süreci masalıyla davul zurnayla karşılayan, Barzaniyi bu millete alkışlatan, Oslo ihanetinde başrolü oynayan Akp zihniyetini not aldı. Oyunu da vermeyecek
@boraprehistoire, bu seçmen o dönem süreç başladığında bu sorunun çözülmesi için gösterilen iradeye saygı duydu, bu insanlar o dönem çıkıp gerekirse siyasi kariyerimizi bitireceğiz ama bu sorunu çözmek için her olu deneyeceğiz dediler, pkk barışı baltaladı, savaş ilan etti hendek kazdı siz de hendek kazan arkadaşlar dediniz, elebaşlarını cezaevinde ziyaret ettiniz, kim samimi kim değil ortada efendi
GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ AKŞENER DE SEÇİLSE İNCE DE SEÇİLSE GÖNLÜMÜZ RAZIDIR
YIKILMAYACAK OLSA OSMANLI YIKILMAZDI...GAME OVER
gider ayak kudurdu :D
böyle bir lider dünyada yok halkı kutuplaştıran amacı bizleri birbirimize düşürüp zaten çıkmazda olan ülkeyi karıştırıp kaçmak istiyor ayıp arkadaş ayıp her şeyin bir adabı var yeter artık bu kadar iftira çamur bıktık artık bitsin şu seçim rahat edelim
kıçımla gülüyorom hıhıhıhıhıhıhıhı cumartesi dersinizi alırsınz maltepeden
belki maltepenin belediye başkanıda senin gibi kandırılmıştır ? hani fetöyle kanki olup sonra sap gibi ortada kalınca kandırıldık dedin ya heee tayyip ? esas terörist sizsiniz laf etmeyin adama ahlaksızlar
7 HAZİRAN DA BU HALK %40 A NASIL DÜŞÜRDÜYSE ŞİMDİ DE AYNISINI YAPACAKTIR...
AKP Lİ OLMAYAN HERKES TERÖRİST ZATEN BU ÜLKEDE 1 GECEDE HAİNSİN 1 GECEDE KAHRAMAN! ARTIK YETER BIKTIK YORULDUK TAMAM
UMUDUMUZ AKŞENER UMUDUMUZ İNCE YARIN AREFE PAZAR BAYRAM TÜRKİYEM
50 milyar dolar suryeliye yedirdi
SAYIN CUMHUR BAŞKANI MADEM TERÖR VAR 16 YIKDIR TEK BAŞINA İKTİDARDA DEYİLMİYDİN NİYE TEMİZLEMEDİN TERÖRÜ TEMİZLEMEK BELEDİYENİN İŞİ DEYİL HÜKÜMETİN İŞİ
kadıköy maltepe beşiktaş bakırköy halinizden memnunsanız söz yok 3 5 çapulçu sizleri mahkum etmiş o yaşama onlar kendilerinden başkasına hak tanımazlar halkın potansiyeli sizi değiştirecek . bakın maltepe sahile büyükşehir örnek olsun ona gore oy kullanın.
İŞTE 16 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETMEYE ÇALIŞAN KİŞİ, ÇOK YAZIK....
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