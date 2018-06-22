Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalrından öne çıkan satır başları; Bunlarda yalan, hakaret, iftira var. Sorun bunlara sizin yaptığınız ne var diye. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Bunlar 20 yıl geriden geliyor. Elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Bunun dünyadan haberi yok. Devletin memurune gelsin küfretsin. Dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Herşey ortada. Gerçekler ortada. Senin cibiliyetin bu. Genel Başkan'ın da öyle. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak. SENDE ORADAN GİTME BAY MUHARREM



Avrasya Tüneli, Marmaray'ı yaptık mı? Bunlar istemezük diyor. Hele denizin altından olunca görmüyorlar. Bakar gör. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayali ulaşamaz. Yavuz Sultan Selim köprüsüyle ilgili Özal'ın Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı şu diyorlar. Bayramda ücretsiz yaptılar. Sende oradan gitme Bay Muharrem. 15 sene sonra bu da devlete verilecek. Bununla ağır vasıtaları oraya kaydıralım. 1. ve 2. köprüden geçenler buradan geçmesin diye. Yapılana hayır demeyin. Hiçbir zaman hakkı teslim etmezler. 16 senede ne yaptılar diyor. Sıraların üstüne kitapları ücretsiz olarak koyuyoruz.

'GEREĞİNİ YAPMAMIZ LAZIM'



Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı MLKP terör örgütünden 10 yıl ceza aldı. Şu hale bak. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Hale bak hale! Bir de terör örgütünün adayı var. Bay Muharrem ne yapıyor? İlk olarak bu şahsı ziyaret ediyor. Biri çıkmış TİKA MİKA diyor. Satacağım diyor. Hızını alamadı AFAD'ı satacağım dedi. Sonra iyice hızını alamadı. MİT'i de kapatcağım diyor. BAŞINDAN KOVMAK İÇİN ADAY YAPTI



Bay Muharrem üniversite ücretsiz olacak diyor. Zaten ücretsiz. Harçları biz kaldırdık. 470 lira veriyoruz burs. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Doktoraya asgari ücret veriyoruz. Nereden nereye? Ne Genel Başkanın ne Bay Muharrem'in haberi var. Şuana kadar 280 bin derslik açtık. 580 bin öğretmen atadık. Bay Kemal ne kadar varsa hepsini atayacağım diyor. Dürüst ol yalan söyleme. İhtiyaç neyse onu yapacaksın. Meslekleri yalan. Orada 10 tane öğretmenin SSK primini dahi ödemediler. Onların SSK primini ödemeyenden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Muharrem ile Kemal'in arası çok iyi. Başından kovmak için aday yaptı.

AZİZ SANCAR'LARIN SAYISI ARTACAK



Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık. Hepsine üniversite açtık. 75 üniversite varken şimdi 205 üniversitemiz var. Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Bunların böyle bir derdi yok. Üniversitelerimizde inşallah kaliteyi de Türkiye yakalayacak. Aziz Sancar'ların sayısı artacak. İSTANBUL 2 ŞEHİR HASTANESİNE SAHİP OLACAK



Bu beyefendilerin sistemi neymiş? Yok ki bunların hazinesinde bir şey. Havalimanına inerken bir başka güzel. Bize bugünleri de Allah gösterdi. Dünyanın ilk üçü içerisinde olan havalimanı. 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim Cumhuriyet bayramıyla 90 milyon yolcu kapasitesini yakalayacağız. İstanbul 2 şehir hastanesine sahip olacak. 3000 yatak kapasiteyle. Bizde icraat var onlarda laf var. İlaçları nasıl alıyorduk? Adaylardan bir bayan diyor ki ne gerek var şehir hastanesine. Parayı üretemezsen ödeyemesin. Biz üretiyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık. Merkez Bankasının 124 milyar dolar döviz rezervi var. Bu paralar durup dururken kazanılmadı. Çalıştık oldu. Sen bunları yapacak kabiliyete sahip değilsin. İBB'yi o zaman CHP'den almıştım. Her tarafta çöp dağları vardı, hava kirliliği hat safhadaydı. İstanbul'da su var mıydı? CHP demek kirlilik, susuzluk yolsuzluk demektir. Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına.