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Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de Meral Akşener darbesi!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri resmi olamayan sonuçlarına göre MHP lideri Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'de oy kaybına uğradı.

Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de Meral Akşener darbesi!

1 Kasım seçimlerinde memleketi Osmaniye'de yüzde 34,6 oy alan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde oy kaybına uğradı. 24 Haziran seçimlerinde Bahçeli, Osmaniye'de yüzde 32.07 oy alabildi.

AKŞENER, MHP'NİN OYLARINI BÖLDÜ

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Osmaniye'de 13,50 oy almayı başardı.

Fotoğraflar// Meral Akşener oyunu kullandı

OSMANİYE'DE SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 35.66

MHP: % 32, 07

İYİ PARTİ: % 13,50

CHP: % 13,37

HDP: % 3.21


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