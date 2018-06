Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

İNCE'YE: İSTİFA EDECEK MİSİN? Onlar kendi içlerinde ne diyor? Birbirlerine ne söylüyorlar? Yenildin de yenildin. Şimdi Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Allah'ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Benim milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bay Muharrem daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkanın bile ha keza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığında atlattık. Şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyoruz. Davos’ta one minute dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletler’de dünya 5’ten büyüktür dedik. Onlara öğrettik. Bu liderlik işidir.

BUNLAR DA AHLAK DİYE BİR ŞEY YOK Bay Kemal biz bu paraları çiftçimize verdik. Sen sadece çık kürsüden hakaret et. İşte çıkmışlar! Lan terbiyesiz. Kadıköy'de miting yapıyor. Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi? Kendi tabanını. Bağırtan da Muharrem, yazıklar olsun! Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man adaları' dediniz yargı sizi mahkum etti. Bunlar da ahlak diye bir şey yok. 24 Haziran'da milletim sizi sandığıa gömecek.

MİLLET KIRAATHANELERİNİ ÖĞRENEMEMİŞ



Millet kıraathanelerini bu adam öğrenmemiş. Cello cello. Bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanenin ne olduğunda haberi yok. Eskiden bu kıraathanelerde iskambil oynarlardı, kumar oynarlardı. Bay Muharrem kıraathanenin manası şudur okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar olacak, internet olacak Bay Muharrem. Kek ve çay olacak. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşlarını sallanamayacaklar.

"SEN İSKAMBİLE DEVAM ET"



Yaparsa AK Parti yapar. Ama Bay Muharrem bundan anlamaz. İnşallah Denizli’ye de yapacağız. Kitapları görüyorsunuz değil mi? Bay Muharrem burada iskambil yok, okey yok. Biz istiyoruz ki gençlerimizin okuma kültürünü geliştirelim. Ama senin derdin başka. Sen iskambile devam et, okeye devam et.

Rozetini çıkarmakla tarafsız olduğunu sanıyor. Aslında o yakasından partisinin rozetini çıkarmadı. Partisi onu başından savmak için sahaya sürdü. CHP’nin faşizmi bunların içine işlemiş. Adı halk olan ama tüm tarihi halk düşmanlığıyla dolu olan partiden zaten başka türlüsü de çıkmazdı. Bir ayda gördük ki Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Aslı bir yanda çakması bir yanda ama ikisini toplasan bir başkan etmiyor. Tayyip Erdoğan’a sataşarak, AK Parti’ye saldırarak sadece kendi partileri içindeki konumlarını tahkim etmeye çalışıyorlar.