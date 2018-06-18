Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

AK Parti seçmeninin partisiyle ilgili çekincelerinin olduğunu ancak Erdoğan ile ilgili bir sorunları bulunmadığını savunan Selvi, seçimde dengelerin kılpayı oluşması nedeniyle muhafazakar seçmende Erdoğan'la ilgili sorgulamanın başladığı ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın başta Kudüs olmak üzere İslam dünyası konusunda verdiği mücadele, içeride başörtüsü yasağını kaldırıp okullarda Peygamberimizin hayatı ve Kuran-ı Kerim’in ders olarak okutulması, askeri vesayetin geriletilip 15 Temmuz’da darbeye karşı verdiği cesaretli mücadelesi yeniden hatırlatılıyor." diyen Selvi, "Bir ikazda bulunalım derken kantarın topunu kaçırmayalım. Özal’ı ikaz edelim derken, statükocular kazandı. Ülke 90’lı yılların cehennemine girdi. 28 Şubat’lar geldi. AK Parti’yi ikaz edelim derken, ülke kaosa sürüklenebilir” şeklindeki değerlendirmeler artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Selvi, son haftaya girilirken, "İkinci bir Erdoğan yok" sözünün muhafazakâr kesimde bir parolaya dönüştüğünü aktardı.

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