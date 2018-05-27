HDP'den Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık taşıma ve birleştirme kararına tepki: Seçim sonucu değişebilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam (26 Mayıs 2018) yaptığı toplantıda valiliklerin ve il seçim kurullarının talebi doğrultusunda sandık taşıma ve birleştirme kararı aldı. Dün YSK’yi ziyaret eden HDP’li Mithat Sancar ve HDP YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin endişe ve itirazları dikkate alınmadı.

YSK kararını Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Sancar, “Henüz tam anlamıyla durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise HDP seçmeni” dedi.

‘Seçim sonucu değişebilir’

Sancar, YSK ziyareti çıkışında yaptığı açıklamada ise “Görüşmemizin tek konusu sandık birleştirme ve sandık taşınması olayıydı. Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz. Elimizdeki bilgilere göre; bölge kentlerinde 18 ilden pek çok ilçe ve köyü kapsayacak şekilde sandık nakli ve sandık birleştirme talebi YSK’ye gelmiş. Bu talep valiliklerden, il seçim kurullarından geliyor. Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller. Nakledilmek istenen seçmen sayısı toplam 270 bin olarak görünüyor. YSK bu talepleri dünden itibaren görüşmeye başlamıştı. Birkaç ille ilgili kararını da almış görünüyor. İdareden gelen bu talepleri YSK görüşüp karara bağlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu yüzde 0,1 bile belirleyebilir. Çok az bir miktar oyla ülkenin cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenebilir. Seçim sonucu değişebilir” ifadelerini kullandı.