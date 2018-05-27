HDP'den Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık taşıma ve birleştirme kararına tepki: Seçim sonucu değişebilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam (26 Mayıs 2018) yaptığı toplantıda valiliklerin ve il seçim kurullarının talebi doğrultusunda sandık taşıma ve birleştirme kararı aldı. Dün YSK’yi ziyaret eden HDP’li Mithat Sancar ve HDP YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin endişe ve itirazları dikkate alınmadı.
YSK kararını Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Sancar, “Henüz tam anlamıyla durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise HDP seçmeni” dedi.
‘Seçim sonucu değişebilir’
Sancar, YSK ziyareti çıkışında yaptığı açıklamada ise “Görüşmemizin tek konusu sandık birleştirme ve sandık taşınması olayıydı. Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz. Elimizdeki bilgilere göre; bölge kentlerinde 18 ilden pek çok ilçe ve köyü kapsayacak şekilde sandık nakli ve sandık birleştirme talebi YSK’ye gelmiş. Bu talep valiliklerden, il seçim kurullarından geliyor. Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller. Nakledilmek istenen seçmen sayısı toplam 270 bin olarak görünüyor. YSK bu talepleri dünden itibaren görüşmeye başlamıştı. Birkaç ille ilgili kararını da almış görünüyor. İdareden gelen bu talepleri YSK görüşüp karara bağlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu yüzde 0,1 bile belirleyebilir. Çok az bir miktar oyla ülkenin cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenebilir. Seçim sonucu değişebilir” ifadelerini kullandı.
‘Güvenlik sorunu yok’
Sandık taşıma konusunda güvenlik gerekçesinin gösterildiğini belirten Sancar, “270 bin seçmenin olduğu sandıkların yüzde 90’ı 1 Kasım seçimlerinde oldukları yerde kurulmuştu. Nakil ve taşıma söz konusu olmamıştı. 1 Kasım seçimlerinin hangi şartlarda gerçekleştiğini hatırlatalım. Yoğun operasyonlar ve yaygın çatışmalar vardı. Oysa bugün bu çapta bir çatışma ve operasyon yok. İdare neye güvenerek, orada bir güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyor. Bu gerekçe inandırıcı değil” dedi.
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?
ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!
ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı
Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Okuyucu Yorumları 1 yorum