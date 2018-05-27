HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP'den Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık taşıma ve birleştirme kararına tepki: Seçim sonucu değişebilir

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 08:17 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı sandık taşıma ve birleştirme kararına ilişkin olarak yorumlarda bulunan HDP'li Mithat Sancar, "Çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise HDP seçmeni" dedi.

HDP'den Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık taşıma ve birleştirme kararına tepki: Seçim sonucu değişebilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam (26 Mayıs 2018) yaptığı toplantıda valiliklerin ve il seçim kurullarının talebi doğrultusunda sandık taşıma ve birleştirme kararı aldı. Dün YSK’yi ziyaret eden HDP’li Mithat Sancar ve HDP YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin endişe ve itirazları dikkate alınmadı.

YSK kararını Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Sancar, “Henüz tam anlamıyla durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise HDP seçmeni” dedi.

‘Seçim sonucu değişebilir’

Sancar, YSK ziyareti çıkışında yaptığı açıklamada ise “Görüşmemizin tek konusu sandık birleştirme ve sandık taşınması olayıydı. Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz. Elimizdeki bilgilere göre; bölge kentlerinde 18 ilden pek çok ilçe ve köyü kapsayacak şekilde sandık nakli ve sandık birleştirme talebi YSK’ye gelmiş. Bu talep valiliklerden, il seçim kurullarından geliyor. Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller. Nakledilmek istenen seçmen sayısı toplam 270 bin olarak görünüyor. YSK bu talepleri dünden itibaren görüşmeye başlamıştı. Birkaç ille ilgili kararını da almış görünüyor. İdareden gelen bu talepleri YSK görüşüp karara bağlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu yüzde 0,1 bile belirleyebilir. Çok az bir miktar oyla ülkenin cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenebilir. Seçim sonucu değişebilir” ifadelerini kullandı.

‘Güvenlik sorunu yok’

Sandık taşıma konusunda güvenlik gerekçesinin gösterildiğini belirten Sancar, “270 bin seçmenin olduğu sandıkların yüzde 90’ı 1 Kasım seçimlerinde oldukları yerde kurulmuştu. Nakil ve taşıma söz konusu olmamıştı. 1 Kasım seçimlerinin hangi şartlarda gerçekleştiğini hatırlatalım. Yoğun operasyonlar ve yaygın çatışmalar vardı. Oysa bugün bu çapta bir çatışma ve operasyon yok. İdare neye güvenerek, orada bir güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyor. Bu gerekçe inandırıcı değil” dedi.

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklamasıSaadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP YSK Yüksek Seçim Kurulu sandık birleştirme sandık taşıma Mithat Sancar 24 haziran seçimleri erken seçim

En Çok Okunan Haberler

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
haklısınız köyleri tehdit Edip oy alamayacaksiniz korkunun ondan...kime oy verdiği bilinmeyecek
Diğer Haberler
24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.