HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde yer almadığı belirtildi. Öte yandan HDP Eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin aday olacağı iller belli oldu.

HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin milletvekili adayı olacağı iller kesinleşti. Buna göre Buldan İstanbul'dan, Temelli ise Van'dan aday gösterilecek.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

Gazete Duvar'ın aktardığına göre HDP’den edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorumMuharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum
MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa ettiMHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi Sırrı Süreyya Önder HDP Ankara Pervin Buldan Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'nin milletvekili listesi için flaş Abdullah Gül iddiası

CHP'nin milletvekili listesi için flaş Abdullah Gül iddiası

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

CHP, Muğla'da mevcut milletvekilleri liste dışı kaldı

CHP, Muğla'da mevcut milletvekilleri liste dışı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.