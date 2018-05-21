HDP Milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesinde Sırrı Süreyya Önder sürprizi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin milletvekili adayı olacağı iller kesinleşti. Buna göre Buldan İstanbul'dan, Temelli ise Van'dan aday gösterilecek.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

Gazete Duvar'ın aktardığına göre HDP’den edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor.

