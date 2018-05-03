İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP), genel seçimlere ittifakla girme konusunda anlaştı. 4’lü ittifak; kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, toplumsal barış, uzlaşma ve kardeşlik, parlamenter sistemi öngören yeni bir Anayasa temelinde oluşturuldu. İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek var. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. Son kararı liderler verecek.

4 partinin uzlaşmasına göre, CHP, SP ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracak. İkinci turda, en yüksek oyu alan aday desteklenecek. CHP, SP ve İYİ Parti, kendi amblemi ve milletvekili listeleriyle ittifak içinde yer alacak. Demokrat Parti’nin adayları İYİ Parti’nin listesinden seçime girecek.

İTTİFAKIN İLKELERİ



4 parti, ittifakın ilkeleri konusunda da anlaştı. Bu ilkeler şöyle: