İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP), genel seçimlere ittifakla girme konusunda anlaştı. 4’lü ittifak; kuvvetler ayrılığı, güçlü Meclis, toplumsal barış, uzlaşma ve kardeşlik, parlamenter sistemi öngören yeni bir Anayasa temelinde oluşturuldu. İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek var. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. Son kararı liderler verecek.
4 partinin uzlaşmasına göre, CHP, SP ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracak. İkinci turda, en yüksek oyu alan aday desteklenecek. CHP, SP ve İYİ Parti, kendi amblemi ve milletvekili listeleriyle ittifak içinde yer alacak. Demokrat Parti’nin adayları İYİ Parti’nin listesinden seçime girecek.
İTTİFAKIN İLKELERİ
4 parti, ittifakın ilkeleri konusunda da anlaştı. Bu ilkeler şöyle:
Kuvvetler ayrılığı (yasama, yürütme ve yargının),
Güçlü Meclis’in oluşturulması,
Parlamenter sisteme geçilmesi,
Toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması, kardeşliğin güçlendirilmesi,
İTTİFAKIN İSMİ HENÜZ KONULMADI
İttifaka verilecek ad konusunda 3 seçenek ortaya çıktı. “Demokrasi İttifakı”, “Millet İttifakı” veya “Adalet İttifakı” üzerinde duruluyor. İsim konusunda son kararı liderler verecek. Meclis’te 301 milletvekili çıkarma hedefiyle CHP, İYİ Parti, SP ve DP arasında varılan mutabakat doğrultusunda bugün saat 15.00’te ittifak protokolü imzalanacaktı.
VATAN- MİLLET-HAK
Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın CHP-İYİ Parti-SP-DP ittifakı için “Dört benzemezlerin ittifakı” nitelendirmesine yanıt verdi. Özkoç, “Bu 4 partinin benzer yönleri, ‘Önce vatan, önce millet, tam bağımsız Türkiye, güçlü ekonomi, üreten Türkiye, hakça paylaşım’ demeleridir” dedi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce “Koalisyon olmayacak, koalisyon bir milletin zaafıdır” dediğini ancak daha sonra MHP ile “kirli bir koalisyon ittifakı” yaptığını söyledi. Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de “Herkesten Cumhurbaşkanı adayı olur ama Erdoğan’dan olmaz” dediğini belirtti. Özkoç, 4 partinin kurduğu ittifakın ise “Türkiye’de huzur, demokrasi, parlamenter sistem, laiklik, üreten Türkiye, barış içinde bir Ortadoğu için umut olduğunu” söyledi. Selahattin Demirtaş’ın, bir milletvekili ve eş genel başkan olarak cezaevinde olmasını “Türkiye’nin ayıbı” olarak nitelendiren Özkoç, “Başta HDP olmak üzere, bizim seçilen, kendisini ifade etmek isteyen, parlamentoda yeri olan, millet iradesinin TBMM’ye yansıdığı hiç- bir iradeye karşı, hiçbir partiye karşı önyargımız yoktur. Nasıl her parti adayını açıklayıp, yola ikinci tura doğru koşuyorsa, ikinci turdan sonra hep beraber kucaklaşarak, Cumhurbaşkanı seçimlerinin Türkiye’nin geleceği için doğru seçim olması için orada birlikte yarışacağız. İkinci tura kalan ikinci partiyle hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz, güçbirliği yapacağız, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
REUTERS'E KONUŞAN CHP'Lİ YETKİLİ: ERTELENDİ
AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı. Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti. Reuters’a bilgi veren CHP’li bir yetkili, basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
(Habertürk/Reuters)
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