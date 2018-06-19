İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye gelen Akşener, kadınların kendisine uzattığı tülbentleri topladı. “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganlarının ardından “Köroğlu ruhuyla haksızlığı karşı çıkan Bolulu kardeşlerim bu meydanlarda benimle olduğunu için size muhabbetlerimi sunuyorum” diyerek sözlerine başlayan Akşener’in açıklamaları şöyle:

“Kendi topuklarına kurşun sıktı bu muhteremler. Şimdi kaçmak için yer aranıyor. Biz 25 Haziran'da sekizinci ayını dolduracak bir parti olarak 70 ile gitmiş 110 miting düzenlemişim. Yedi buçuk aylık bir parti olarak seçim için adaylar çıkarmış bütün illerde teşkilatlanmış bir İYİ Parti'yiz.

Biz sizin isteğiniz ve desteğinizle açılmış bir partiyiz. Ben sizlerin isteğiyle, sizlerin oylarınızla Cumhurbaşkanlığına aday oldum. İYİ Parti milletin hareketi. Siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni oylarınızla aday göstermeseydiniz nasıl bir seçimle karşılaşacaktınız. Bizim sayemizde OHAL'e rağmen renkli neşeli bir seçim kampanyası yürütülüyor.”

“İNSANIMIZI BİLEREK YOKSULLAŞTIRDILAR”



“Kalem kalem 16 yıldır bu arkadaşların yaptığı iyi kötü her şeyi inceledik. Bu ülke kalkına bilir mi? Baktık sorduk ve ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin potansiyeli ve eğitimli insan gücü bu ülkeyi, gerçekten kalkındırır. Bunların bilerek insanlarımızı yoksullaştırdıklarını ve bu psikoloji üzerinden iktidarda kalma hesapları yaptıklarını gördük. 9 milyar dolarlık tarım ithalatı var. Bu 1 milyon tarımdan para kazanan insanın işsiz kalması demek. Tavukçuluğu, hayvancılığı bitirdiler. Hem inek hem saman ithalatı yapıyoruz şaka gibi. Türkiye'de tarım üretimi 18 milyar dolar azaldı.”