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Aytun Çıray İYİ Parti'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin oy oranını açıkladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve İYİ Parti'nin son oy oranlarını açıkladı. İşte merak edilen o oranlar...

Aytun Çıray İYİ Parti'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin oy oranını açıkladı!

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, KRT'de Çağlar Cilara'nın sunduğu Haber Merkezi programına konuk oldu.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, Cumhurbaşkanlığı adayı Meral Akşener ve İYİ Parti'nin en son oy oranlarını da açıkladı. Çıray, ellerine ulaşan son araştırmalara göre, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin yüzde 22'lere kadar oy alabileceğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in yarışacağını, Akşener'in yüzde 54 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.Çıray programda ayrıca, AKP'ye oy veren merkez sağ seçmenin İnce'ye değil Akşener'e oy verebileceğini, bu nedenle AKP'nin rakip olarak İnce'yi değil Akşener'i gördüğünü belirtti.

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Çıray'ın açıklamaları şöyle:

"AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE 54"

"Bize gelen son çalışmalara göre sayın Meral Akşener ikinci tura kalıyor ve sayın Akşener ikinci tura kalması halinde yüzde 54 oy alıyor, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bugün İyi Parti diye bir parti, Meral Akşener diye bir lider olmasaydı Türkiye ikinci turu konuşuyor olmayacaktı. Bu seçimler bir devrin sonu, yeni bir devrin başı olacak ve yenilik kadar güçlü bir şey yoktur. Parlamento seçimlerinde bize gelen sonuçlarda İyi Parti'nin oyları yüzde 18 ila 22 arasında. Burada kararsız oranları hala çok yüksek.Herkes kendisine şu soruyu sorsun. Tayyip bey ikinci tura kimin kalmasını istemiyor. Kimi televizyonlara çıkarmıyorsa, kimin fikirlerinin ulaşmasını engelliyorsa, kimi yok farzetmeye çalışıyorsa, kime tam medya ambargosu uyguluyorsa, kimin adaylık açıklamalarını yayınlatmıyorsa o kişidir."

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