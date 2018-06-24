İYİ Partili Ümit Özdağ'a saldırı!

İstanbul Kağıthane 'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ve İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı'na saldırıda bulunuldu.
İddiaya göre, İYİ Parti üyesi bir vatandaşın kullandığı oyun "usulüne uygun olmadığı" gerekçesiyle sandık başkanı tarafından sayılmayacağı bildirildi. İhbar üzerine olayın yaşandığı sandığa gelen Özdağ ile beraberindekilere saldırıda bulunuldu. İYİ Parti üyesi iki kişi saldırıda yaralanırken, saldırgan gruptan 6 şüpheli gözaltına alındı.
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