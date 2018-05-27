Kemal Kılıçdaroğlu'nundan dikkat çeken 'sol' çıkışı

Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'sağ-sol' kavramlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu kavramların geçmişte kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sağ-sol kavramları 1789 Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkan kavramlardır. Bütçe halk için harcansın diyenler Meclis'in sol tarafına, varlıklar için harcansın diyenler sağ tarafına oturmuşlardır. 17.yy kavramlarıyla 21.yy'ın sorunlarını çözemezsiniz. Bunu sosyal demokrat bir partinin lideri olarak söylüyorum." dedi.

"Bazı çevreler yine bana kızacak" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. "Dünya farklı bir yere gidiyor. Dünya küçüldü. Biz bilgi ve dijital çağındayız. Biz 17.yy kavramlarının dışına çıkmalıyız."

İNCE DE BENZER İFADELERİ KULLANMIŞTI



CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de "Artık solun birleşmesi hiçbir işe yaramaz, Cumhuriyetçilerin birleşmesi lazım. Geniş bir yelpaze lazım" ifadelerini kullanmıştı.



