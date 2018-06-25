Meclis'teki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

24 Haziran kesin olmayan genel seçim sonuçlarına göre; AK Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 milletvekili ile Meclis'e girdi. Cumhur İttifakı 340, Millet İttifakı da 193 milletvekili çıkardı. Peki bu sayılar ne anlama geliyor? Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi ise ittifakın seçim barajını aşmasına rağmen hiç milletvekili çıkaramadı.

5 PARTİLİ MECLİS

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM'de grup kurabilecek sandalye sayılarını da aşmış oldu. 5 partinin grup kurabildiği Meclis yapısı en son 1999 genel seçimlerinde gerçekleşmişti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden sonra AK Parti ile Meclis'e girebilen partiler CHP, MHP ve HDP olmuştu.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Meclis'teki 550 milletvekili sayısı 600'e çıkmıştı. 600 milletvekili ile Meclis aritmetiği de değişti.

TOPLANTI YETER SAYISI

Meclis'in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekirken toplantı yeter sayısının en az 184 olması gerekiyordu. Yeni sistemde toplantı yeter sayısı 200’e çıkıyor.