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Meral Akşener'den 24 Haziran erken seçimi için uyarı! Dikkat çeken sözler

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Zonguldak'tan YSK'yı uyardı. Akşener, "Dümen sandık başında dönüyor. Akşam sonuna kadar sandık başında duracaksınız. Sonra bir şey daha öğrendik bu yanlışlar YSK'da da yapılıyormuş. Size söz veriyorum, YSK bir yamuk yapsın oraya gideceğim, beni jiletle kazıyamayacaklar oradan" dedi.

Meral Akşener'den 24 Haziran erken seçimi için uyarı! Dikkat çeken sözler

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığınca amfi tiyatro önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her yerinden milletvekili çıkaracaklarını belirterek, bu milletvekillerinin mecliste milletin, gençlerin, kadınların geleceği için mücadele edeceğini söyledi. Türkiye’nin işsizlik oranının yüksek olduğunu belirten Akşener, “Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 11’dir. Biz diyoruz ki 5 yılda bunu yüzde 5,6’ya indireceğiz. Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE DAYANIŞMA FONU KURACAĞIZ”

“Türkiye’de kredi kartı takibinde 4,5 milyon insan var.” diyen Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kredi kartlarından kumar oynamak ve lüks yaşamak için para çekmemişler. Çocuğuna mama, defter ve kitap almış, kirasını ödemiş. Şimdi biz dedik ki, Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. Bir defaya mahsus olarak bunları affedeceğiz. Burasıyla ilgili birinci kaynak 8 milyar Türk Lira tutuyor. 8 milyar Türk lirası kredi kartı borçlularının hayatını tertemiz yapacak.”

meral aksener

Akşener, TRT’ye ilişkin “Yıllık 2,5 milyar Türk lirası sizin cebinizden ödeniyor. Sizin cebinizden vergilerle ödenen para bir kamyon kişi zengin oluyor. Her yıl 2,5 milyar ve bir de satıştan elde edilen para cepte” diye konuştu.

Öğretmenler arası performans sistemini kaldıracaklarını da anlatan Akşener, şunları kaydetti:

“Kreş döneminden başlayarak, lise sona kadar bütüncül bir bakış açısı içerisinde 21. yüzyıldaki kendi yaşıtları gençlerle mücadele ve rekabet edebilir bir genç nüfus, aynı zamanda da milli ve manevi değerlerinin öğretildiği, bildiği ve inandığı bir genç neslin bu eğitim sistemiyle inşallah Türkiye’de hakim olacağı bir eğitim sistemi ortaya koyacağız. Andımız lise sona kadar bütün okullarda okunacak.”

SEÇİM SANDIKLARI İÇİN UYARDI

Bir vatandaşla yaşanan diyaloğun ardından açıklamada bulunan Akşener, sözlerini şöyle noktaladı:

“Dümen sandık başında dönüyor. Akşam sonuna kadar sandık başında duracaksınız. Sonra bir şey daha öğrendik bu yanlışlar YSK'da da yapılıyormuş. Size söz veriyorum YSK bir yamuk yapsın oraya gideceğim, beni jiletle kazıyamayacaklar oradan.”

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