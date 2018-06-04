Meral Akşener'den Hasan Şahin'e: Canımı alacakmış bekleriz!

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kırıkkale'de vatandaşlara hitap etti. Akşener vaatlerini açıkladı, hükümete yüklendi. Akşener, "Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir. "
Akşener'in açıklamaları şöyle:
"Eğer ekonominin düzelmesini istiyorsak, kurumların özgür ve bağımsız görevlerini yapmasını sağlamamız gerekiyor. Merkez Bankası'nı vesayetten kurtararak görevini yapmasını sağlamamız lazım. Biz şu iddia ile geliyoruz; demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. İnsanların rahat nefes almasını sağlayacağız. 5 sene içerisinde Türkiye'yi tarım ürünleri kendine yeten ve ihraç eden ülke haline gelmesini sağlayacağız."
"İŞSİZLİĞİN BU KADAR YOĞUN OLDUĞU ÜLKEDE HUZUR OLMAZ"
"İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede ne huzur olur, ne kalkınma olur. Gençlere iş bulacağız. Bulana kadar gençlere 500'er lira maaş vereceğiz. 'Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Bakanların eşlerini, çocuklarını, kaynanalarını bindikleri arabalardan indireceğim. 3600 ek göstergeyi sağlamayı Allah bana nasip edecek inşallah. Bu kredi borçlarının içinde ödeyemediği borcu, kirası, çocuğunun masrafı var. Bunları bir kereye mahsus sileceğiz. Türkiye bir israf cenneti. İsrafı ortadan kaldıracağız."
"VATANDAŞIN CEBİNDE 2 TL VARSA DÜZEN BOZUK DEMEKTİR"
"Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir. Erdoğan, 'Sanane milletin cebindeki paradan' diyor. Hadi oradan be. Siyasetçinin görevi vatandaşın cebindeki parayı bilip, onu artırmaktır. Bir yüzükle yola çıkanların gemicik filoları varsa bu düzen değişmelidir. Çiftçiyi neden tarlaya küstürdünüz sorusuna, pahalıya üretiyor diyorlar. Senin çiftçin 6 TL'ye mazot kullanıyorsa elbette pahalıya üretir."
GAZİANTEPSPOR BAŞKANI'NA: "BEKLERİZ BİRADER"
"Sizi gidi içine FETÖ kaçanlar sizi. Hadi o zaman ver mahkemeye, tutuklat beni. Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz birader bekleriz. Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yapıldığı ama kılın kıpırdatılmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine bitsin 'bu hasret, gel' diyen ben miydim? Bu ülke böyle gitmez. Bu ülkede değişimi sağlayacaksınız."
İYİ PARTİLİ KADINLAR PROTESTO EDECEK
Öte yandan İYİ Partili kadınlar da, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e hakaret eden Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin'i protesto etmek üzere, bugün saat 16:00'da kulüp binası önüne tülbent bırakacak.
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