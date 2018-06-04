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Meral Akşener'den Hasan Şahin'e: Canımı alacakmış bekleriz!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kırıkkale'de konuştu. Gaziantepsor Başkanı Hasan Şahin'in sözlerine çok sert tepki gösteren Akşener, "Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz" dedi.

Meral Akşener'den Hasan Şahin'e: Canımı alacakmış bekleriz!

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kırıkkale'de vatandaşlara hitap etti. Akşener vaatlerini açıkladı, hükümete yüklendi. Akşener, "Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir. "

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Eğer ekonominin düzelmesini istiyorsak, kurumların özgür ve bağımsız görevlerini yapmasını sağlamamız gerekiyor. Merkez Bankası'nı vesayetten kurtararak görevini yapmasını sağlamamız lazım. Biz şu iddia ile geliyoruz; demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. İnsanların rahat nefes almasını sağlayacağız. 5 sene içerisinde Türkiye'yi tarım ürünleri kendine yeten ve ihraç eden ülke haline gelmesini sağlayacağız."

"İŞSİZLİĞİN BU KADAR YOĞUN OLDUĞU ÜLKEDE HUZUR OLMAZ"

"İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede ne huzur olur, ne kalkınma olur. Gençlere iş bulacağız. Bulana kadar gençlere 500'er lira maaş vereceğiz. 'Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Bakanların eşlerini, çocuklarını, kaynanalarını bindikleri arabalardan indireceğim. 3600 ek göstergeyi sağlamayı Allah bana nasip edecek inşallah. Bu kredi borçlarının içinde ödeyemediği borcu, kirası, çocuğunun masrafı var. Bunları bir kereye mahsus sileceğiz. Türkiye bir israf cenneti. İsrafı ortadan kaldıracağız."

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"VATANDAŞIN CEBİNDE 2 TL VARSA DÜZEN BOZUK DEMEKTİR"

"Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir. Erdoğan, 'Sanane milletin cebindeki paradan' diyor. Hadi oradan be. Siyasetçinin görevi vatandaşın cebindeki parayı bilip, onu artırmaktır. Bir yüzükle yola çıkanların gemicik filoları varsa bu düzen değişmelidir. Çiftçiyi neden tarlaya küstürdünüz sorusuna, pahalıya üretiyor diyorlar. Senin çiftçin 6 TL'ye mazot kullanıyorsa elbette pahalıya üretir."

GAZİANTEPSPOR BAŞKANI'NA: "BEKLERİZ BİRADER"

"Sizi gidi içine FETÖ kaçanlar sizi. Hadi o zaman ver mahkemeye, tutuklat beni. Gaziantepspor Başkanı tehdit ediyor beni, canımı alacakmış. Bekleriz birader bekleriz. Cumhurbaşkanı adayına FETÖ'cülük iması yapıldığı ama kılın kıpırdatılmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Teröristler geçerken alkış tutan ben miydim? FETÖ terör örgütü liderine bitsin 'bu hasret, gel' diyen ben miydim? Bu ülke böyle gitmez. Bu ülkede değişimi sağlayacaksınız."

İYİ PARTİLİ KADINLAR PROTESTO EDECEK

Öte yandan İYİ Partili kadınlar da, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e hakaret eden Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin'i protesto etmek üzere, bugün saat 16:00'da kulüp binası önüne tülbent bırakacak.

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Meral Akşener hasan şahin İYİ parti Cumhurbaşkanı adayı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
eğer o sorduğun kişilerde 2 lira 5 lira 10 lira var dediklerine inanıyorsan sen aptalın önde gidenisin onlara cebindeki parayı değil telefonu sor bak bakalım 2000 liranın üstünde fiyata sahip telefon çıkmıyormu ceplerinden bırakın bu züürt siyasetini çalışana işte var ekmekte var o şerefsizlerin cebinde para yoksa ne halt etmeye seni dinlemeye gelmişler gitsin çalışsın para kazansınlar
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede kişi başı milli gelir ve ekonomi daha çok yol alacaktır.Avrupa 150 sene önce sanayileşmeyi tamamlamışken biz daha yeni gelişiyoruz.Kapitalist sistemin hem iyi hem kötü yönleri var elbette fakat isviçre gibi olamayız tabiki adamların sözlüğünde asgari ücret yok....
HEPİMİZ ZATEN CANIMIZI ALACAK OLAN AZRAİLİ BEKLEMİYORMUYUZ.HA BU GÜN HA YARIN.
BIRAK DEMOGOJİ YAPMAYI AĞLAMAYI VAYFENDİM ADİL ÖKZÜZÜ SECİME BİR HAFDA KALA GETİRECEKLER BANA İFTİRA ATIP HAPİSE ATACAKLAR ŞİMDİDE BENİ ÖLDÜRECEKLER DİYİPDE VATANDAŞIN AKLIYLA ETME POREJEN VARMI AKLI BAŞINDA ODAYOK NEYMİŞ HER İŞSİZE MAAŞ VERECEKMİŞ HER İŞSİZE İŞ SEN İKTİDARA GELİRSEN BENDE ESNAFLIĞI BIRAKIRIM SEN DEN MAAŞ ALIRIM NİYE ESNAFLIK YAPIYIMKİ COCUKLARADA ALIRIZ İŞSİZLİK MAAŞI GEL KEYFİM GEL TABİ CUMHUR BAŞKANI OLABİLİRSEN Kİ ÖYLE BİR İHTİMAL YOK ALLAH ESİRGESİN OLDUN DİYELİM PE BU KAYNAĞI NERDEN BULACAKSIN YOKSA PENSİLVANYADAKİ O COCUĞUMU VERECEK PARAYI HAYEL PİLAVİYLA KARIN DOYMAZ
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