Muharrem İnce, Adana'da Erdoğan'dan farkını açıkladı

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

“AK Partili kardeşlerim, ülkücülere sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, solculara, sosyalistlere sesleniyorum, muhafazakarlara sesleniyorum sizinle eğitimde uzlaşacağız. Eğitimde bir yıl içinde uzlaşmayı sağlayıp yeni bir eğitim modeliyle çıkacağız. Eğitim sistemini bir kez dayatma olmadan, uzlaşarak değiştireceğiz ve kim olursa olsun o eğitim politikası devam edecek. Bunu başarabiliriz.

"ERDOĞAN'LA ARAMIZDAKİ FARKIMI ANLATAYIM"

Türkiye tv, otomobil üretiyor bir tv'den 10 euro, bir otomobilden 100 euro kazanıyor, avara kasnak gibi boşa çalışıyor, çünkü Türkiye'nin markası yok, bizim marka olması, tasarım yapmamız lazım, bunu nasıl yapacağız, iyi eğitimle yapacağız bunun için her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Marka, tasarım, teknoloji… Bunu yapmazsak önümüzdeki yüzyılı yoksul geçiririz. Sloganımız artık şu: ‘Markada olamazsan, arkada olursun.' Ben gelecek nesli düşünüyorum. Erdoğan'la aramızdaki farkı anlatayım. Türkiye'de 80 bin doktor 80 milyon hasta var, vatandaşın sağlıkta sorunu var ‘Ben diyor doktorları aşağılayayım, bunlar iğne yapmasını bile bilmiyor'diyor. Doktorlar bu ülkenin akıllı çocukları, kim tıp fakultesine girdiyse akıllı çocuktun o, eğer siz akıllı çocukları aşağılarsanız bu ülke kalkınmaz, doktorlar da yanlış yapabilir ama onları aşağılamadan çözmemiz lazım. Diplomatlara monşerler dedi, Türkiye'nin iyi yetişmiş evlatlarına hakaret etmemeliydi. Onları el üstünde tutacağız…





