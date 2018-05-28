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Muharrem İnce, Balıkesir'de vatandaşa böyle koştu

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

Seçim ziyaretleri kapsamında miting yapmak için Balıkesir'e gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kalabalık CHP'li grup karşıladı. Bir vatandaşın uçaktan inen İnce'ye seslenerek yanına çağırması üzerine İnce, koşarak vatandaşın yanına gidip kısa süreli sohbet etti.

Seçim ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Balıkesir’e geldi. Balıkesir Havaalanına özel uçakla gelen ve şehre inen İnce’yi havaalanı tellerine gelen yaşlı bir kadın yanına çağırdı. Kadını görünce koşarak yanına giden İnce, kadınla bir süre sohbet etti.

İnce, daha sonra şehir turu yaparak okuduğu Necatibey Eğitim Fakültesine gitti.


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