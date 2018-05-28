Muharrem İnce, Balıkesir'de vatandaşa böyle koştu

Seçim ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Balıkesir’e geldi. Balıkesir Havaalanına özel uçakla gelen ve şehre inen İnce’yi havaalanı tellerine gelen yaşlı bir kadın yanına çağırdı. Kadını görünce koşarak yanına giden İnce, kadınla bir süre sohbet etti.

İnce, daha sonra şehir turu yaparak okuduğu Necatibey Eğitim Fakültesine gitti.



