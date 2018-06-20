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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Yanındaki FETÖ'cülere dikkat et' diyerek uyardı ve Erdoğan'ın Fatiha sözlerine yanıt verdi. İnce, "Senin derdin Fatiha değil, ayet değil. Derdin öyle olsa Bakara makara diyen adamı partiden atardın" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

'BİR DEĞİŞİM RÜZGARI BU'

Harikasın Mersin, bir deneyimli siyasetçi diyor ki meydanlar dolu olabilir ama çatılar doluysa kazandım demektir. Bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa. Oldu bu iş.

'BEN YAYINDAYKEN YAYINIMI KESTİLER, YILDIRIM ADAY DEĞİLKEN YAYINA VERDİLER'

  1. mitingimiz bu, yarın İzmir'deyiz. Ertesi gün Ankara'da, son olarakta İstanbul'da bitiriyoruz. Kanallara sesleniyorum, ben yayındayken yayınımı kestiler, Yıldırım aday değilken, yayına verdiniz. Erdoğan benim miting saatimi bekliyor yapmak için, benim mitingimi yayınlamamasınlar diye.

'MİTİNG ALANINDAN KANALLARA GİDECEĞİZ'

Aynı numarayı İstanbul Ankara İzmir'de yaparlarsa miting alanından kanallara gideceğiz. Manşetlere direne direne gelen ben, saraylı Erdoğan devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek.

48 gündür iş diyorum aş diyorum, bereketli topraklar diyorum, nitelikli eğitim diyorum, kuantum diyorum uzay madenciliği diyorum, enerji savaşları var diyorum.

'SINAV AÇIKLAMA TARİHLERİNİ NİYE ERTELEDİLER?'

Eğitim sistemini rezil ettiler, sınav açıklama tarihini niye ertelediler? Veliler ağlayacak da ondan.

'DIŞ POLİTİKADA KAVGA ETMEDİĞİMİZ KİMSE KALMADI'

Dış politikada kavga etmediğimiz kimse kalmadı. 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye aldık, kişisel kavgası yüzünden.

'İNCE CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNDA AKP'LİLER DE KAZANACAK'

Bu seçim önceki seçimlerden farkı olacak, bu seçimin kaybedeni olmayacak. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda AKP'li kardeşlerim de kazanacak. Türkiye'ye güven gelecek, dolar gelecek, faiz düşecek.

'ERDOĞAN YANINDAKİ FETÖ'CÜLERE DİKKAT ET'

Geçen gün diyor ki sen Muharrem İnce Niğde'ye gittin niye Ömer Halisdemir'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını biliyor musun diyor, Erdoğan senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş FETÖ'cüler seni kandırıyor,. İki dakika delikanlı ol ayıp oluyorsun. Senin derdin ayet değil, Kuran'ı Kerim olsa bakara makara diyen adamı partiden atardın.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sen bu ülkeye belamısın yoksa şakamısın Bay Muharrem
Sen bir devrimsin İnce..
ak partililer , birazcık düşünürseniz bu adamın haklı olduğunu göreceksiniz.. Bu adam son umut kapısı. olaya parti meselesi sağcı solcu olarak değil.. İnsan olarak bakın
Doğruya doğru
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayıp megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanı ayetle alay eden makara yapan israilin desteğini açıkladığı PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!...
biz ne alnı secdeye değenleri gördük. hepsi sahtekar, fetöcü çıktı. benim için namaz kılıyormuş kılmıyormuş fatiha biliyormuş hiç önemli değil. insanmı herkese eşit mesafedemi. adaletlimi bunlar önemli. ve bunların hepsi incede var. daha akıllanmadınızmı din adına sizi soyanlardan.
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayıp megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanı ayetle alay eden makara yapan israilin desteğini açıkladığı PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!....
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