Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

'BİR DEĞİŞİM RÜZGARI BU'

Harikasın Mersin, bir deneyimli siyasetçi diyor ki meydanlar dolu olabilir ama çatılar doluysa kazandım demektir. Bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa. Oldu bu iş.

'BEN YAYINDAYKEN YAYINIMI KESTİLER, YILDIRIM ADAY DEĞİLKEN YAYINA VERDİLER'

mitingimiz bu, yarın İzmir'deyiz. Ertesi gün Ankara'da, son olarakta İstanbul'da bitiriyoruz. Kanallara sesleniyorum, ben yayındayken yayınımı kestiler, Yıldırım aday değilken, yayına verdiniz. Erdoğan benim miting saatimi bekliyor yapmak için, benim mitingimi yayınlamamasınlar diye.

'MİTİNG ALANINDAN KANALLARA GİDECEĞİZ'

Aynı numarayı İstanbul Ankara İzmir'de yaparlarsa miting alanından kanallara gideceğiz. Manşetlere direne direne gelen ben, saraylı Erdoğan devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek.

48 gündür iş diyorum aş diyorum, bereketli topraklar diyorum, nitelikli eğitim diyorum, kuantum diyorum uzay madenciliği diyorum, enerji savaşları var diyorum.

'SINAV AÇIKLAMA TARİHLERİNİ NİYE ERTELEDİLER?'

Eğitim sistemini rezil ettiler, sınav açıklama tarihini niye ertelediler? Veliler ağlayacak da ondan.