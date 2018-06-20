Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
'BİR DEĞİŞİM RÜZGARI BU'
Harikasın Mersin, bir deneyimli siyasetçi diyor ki meydanlar dolu olabilir ama çatılar doluysa kazandım demektir. Bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa. Oldu bu iş.
'BEN YAYINDAYKEN YAYINIMI KESTİLER, YILDIRIM ADAY DEĞİLKEN YAYINA VERDİLER'
'MİTİNG ALANINDAN KANALLARA GİDECEĞİZ'
Aynı numarayı İstanbul Ankara İzmir'de yaparlarsa miting alanından kanallara gideceğiz. Manşetlere direne direne gelen ben, saraylı Erdoğan devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek.
48 gündür iş diyorum aş diyorum, bereketli topraklar diyorum, nitelikli eğitim diyorum, kuantum diyorum uzay madenciliği diyorum, enerji savaşları var diyorum.
'SINAV AÇIKLAMA TARİHLERİNİ NİYE ERTELEDİLER?'
Eğitim sistemini rezil ettiler, sınav açıklama tarihini niye ertelediler? Veliler ağlayacak da ondan.
'DIŞ POLİTİKADA KAVGA ETMEDİĞİMİZ KİMSE KALMADI'
Dış politikada kavga etmediğimiz kimse kalmadı. 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye aldık, kişisel kavgası yüzünden.
'İNCE CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNDA AKP'LİLER DE KAZANACAK'
Bu seçim önceki seçimlerden farkı olacak, bu seçimin kaybedeni olmayacak. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda AKP'li kardeşlerim de kazanacak. Türkiye'ye güven gelecek, dolar gelecek, faiz düşecek.
'ERDOĞAN YANINDAKİ FETÖ'CÜLERE DİKKAT ET'
Geçen gün diyor ki sen Muharrem İnce Niğde'ye gittin niye Ömer Halisdemir'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını biliyor musun diyor, Erdoğan senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş FETÖ'cüler seni kandırıyor,. İki dakika delikanlı ol ayıp oluyorsun. Senin derdin ayet değil, Kuran'ı Kerim olsa bakara makara diyen adamı partiden atardın.
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