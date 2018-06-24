HABER

Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın verilerine göre henüz sandıkların yüzde 37'sinin açıldığını söyleyerek 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.

Muharrem İnce'den flaş açıklama: YSK sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, 'YSK'nın sisteminde sandıkların yüzde 37'si açıldı' dedi.

İnce'nin açıklamaları:

Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?24 Haziran seçimlerinde Erdoğan hangi illerde rekor kırdı?
Anadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktüAnadolu Ajansı'nın seçim sayfası çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince YSK 24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte son durum!

Son seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

24 Haziran seçiminin en büyük kaybedeni 'Kemal Kılıçdaroğlu'

24 Haziran seçiminin en büyük kaybedeni 'Kemal Kılıçdaroğlu'

Erdoğan tebrikleri kabul ediyor! Seçim sonuçlarının ardından ilk görüntü

Erdoğan tebrikleri kabul ediyor! Seçim sonuçlarının ardından ilk görüntü

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Son seçim sonuçlara göre hangi aday kaç ilde zirveyi kazandı?

Son seçim sonuçlara göre hangi aday kaç ilde zirveyi kazandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.