Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Bu zamana kadar hep o kazandı, yine o kazanır” cümlesi var ya... İşte bu cümle, en büyük gücü..." ifadesini kullanan Hakan, 24 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu algıyı diri tutması gerektiğini yazdı. Hakan, bu algının yıkılmaması dahilinde seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanabileceğini ifade etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iyi başladığını belirten Hakan, İnce'nin Meral Akşener lehine esen rüzgarı kendi lehine çevirdiğini yazdı. İnce'nin mesajlarının net ve anlaşılır olduğunu aktaran Hakan, "İyi cevap veriyor. Basit, sade ve anlaşılır konuşuyor. İkinci tura kalabilir... Ama ikinci turda ne yapar, işte orasını bilemem" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise, İnce'nin 'sahne almasıyla' geri plana düştüğünü, Akşener adını ön plana çıkaracak bir çıkış yolunun bulması gerektiğini belirten Hakan, "Dikkatleri üzerine toplaması gerekiyor. Özellikle İnce’nin etkileyemeyeceği sağ / muhafazakâr kesime yönelmek zorunda..." ifadesini kullandı.