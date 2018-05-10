Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Bu zamana kadar hep o kazandı, yine o kazanır” cümlesi var ya... İşte bu cümle, en büyük gücü..." ifadesini kullanan Hakan, 24 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu algıyı diri tutması gerektiğini yazdı. Hakan, bu algının yıkılmaması dahilinde seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanabileceğini ifade etti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iyi başladığını belirten Hakan, İnce'nin Meral Akşener lehine esen rüzgarı kendi lehine çevirdiğini yazdı. İnce'nin mesajlarının net ve anlaşılır olduğunu aktaran Hakan, "İyi cevap veriyor. Basit, sade ve anlaşılır konuşuyor. İkinci tura kalabilir... Ama ikinci turda ne yapar, işte orasını bilemem" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise, İnce'nin 'sahne almasıyla' geri plana düştüğünü, Akşener adını ön plana çıkaracak bir çıkış yolunun bulması gerektiğini belirten Hakan, "Dikkatleri üzerine toplaması gerekiyor. Özellikle İnce’nin etkileyemeyeceği sağ / muhafazakâr kesime yönelmek zorunda..." ifadesini kullandı.
"BUNU DA GÖRECEĞİZ"
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için ise Hakan, "Cezaevinden kampanya yürütmek” diye bir deneyimle hiç tanışmamıştık bugüne kadar. Bunu da göreceğiz. Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin... Başarır mı? Eğer son cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu geçerse başarmış olacak" diye yazdı. Muhafazakar seçmenin Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için iyi avantaj olduğunu belirten Hakan, Karamollaoğlu'nun en büyük dezavantajının, Saadet Partisi'nin bu zamana kadar aldığı oy oranı olduğunu yazdı. Son olarak Hakan, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Perinçek hakkında ise, "Sonunda o da başardı! Yüz bin imzayı biraz zor da olsa son anda tamamlayabildi. İki yönlü etkisi olabilir bunun: Ya... “Biz yüz bin imzayı zor topladık, nasıl başaracağız” duygusuna kapılırlar. Ya da... Yüz bin imzayı toplamayı başarmış olmanın moraliyle işe asılırlar. Bakalım hangisi olacak?" ifadesini kullandı.
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