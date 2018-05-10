Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi.
İnce'nin konuşmasının satır başları şöyle:
Bizde ayrı gayrı yok. Dün Edirne'deydim. Bugün Hakkari'de. Türkiye haritasını gözünün önüne getir. Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim.
Türkiye'nin kardeşliğe, huzura, demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Hiçkimseyi dışlamadan, herkesi severek... Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim. Başarılar diledim. Oradan Meral Akşener'e gittim.
'SELO BAŞKAN' SLOGANLARI
İnce "Sonra dün sayın Sayın Demirtaş'ın yanına gittim" dedi. İnce'nin bu ifadesinin ardından yurttaşlar "Selo başkan" sloganları attı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge eşi Ülkü İnce'nin yanı sıra CHP milletvekilleri ve Hakkarili yurttaşlar katıldı. Kürtçe türkülerinde seslendirildiği mitingde İnce mal beyanını gazetecilerle paylaştı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan İnce, Kürt sorununu 3 B formülü (Barış, bölüşme ve büyüme) ile çözeceklerini kaydetti.
ERDOĞAN'I YUHALATMADI
İnce hemen ardından "Erdoğan'ın yanına gittim. Ona da başarılar diledim" deyince kitle yuhaladı. İnce bunun üzerine "Lütfen yuhalamayın" diye uyarıda bulundu.
İnce şöyle devam etti:
Erdoğan dünkü görüşmemizde banan Hakkari'deki mitinginde Türk bayrağı olacak mı diye sordu? İşte bayraklar burada...
Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım.
Bir sorunumuz var. Sorunumuz Kürt sorunu, açık yüreklilikle söyleyelim. Asıl Kürt sorunu ahlak sorunudur. Politikacılar gelir burada Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söyler. Sonra gider başka yerde konuştuklarını unutur. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben.
"BU SORUNLARI 3 B İLE ÇÖZECEĞİZ"
Bu sorunları 3 B ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Barışacağız, ekonomimiz büyüyecek ve bu büyümeden Hakkari'de payını alacak.Türkiye'yi büyütürken, adil paylaştırırken karşımıza düşmanlar çıkacak. Emperyalistler çıkacak. İç düşmanlar çıkacak. Ölümü göze almak gerek.
16 yıldır iktidarda olan birisi ben şunu yapacağım diyebilir mi? Manifestoyu ben açıklarım. O ancak iflas bayrağını açıklayabilir.
CHP gelirse sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Size söz veriyorum. İster sokakta, ister devlette tak. Nerede takmak istersen tak. Bu konu geri dönmemek üzere kapanmıştır.
MAL BEYANINI AÇIKLADI
İnce mal beyanını basın mensuplarıyla paylaştı. Evim kira değil. Babamızdan üç beş mülkümüz var. 5 yıl sonra tekrar paylaşacağım. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Sizden tek bir şey istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım.
Ülkemiz kötü yönetildiği için, soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Otobüs yolcuların istediği yere gitmelidir. Şoför Erdoğan kendi istediğini yapıyor. Şoförü değiştireceğiz.
"TUTUKLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAZ"
Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim gelsin yarışsın. Ben gidip onun partisine oy vereğim diye bir şey yok. Ben kendime vereceğim. Yarış adil olmalı. Bütün adaylar yarışmalı. Hakkaniyet böyle olur. Bunu Edirne'de de, Hakkari'de de, Trabzon'da da söylerim. Yarın Erdoğan da mağdur olsa, onun da adil şekilde yarışa girmesini isterim.
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