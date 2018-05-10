Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge eşi Ülkü İnce'nin yanı sıra CHP milletvekilleri ve Hakkarili yurttaşlar katıldı. Kürtçe türkülerinde seslendirildiği mitingde İnce mal beyanını gazetecilerle paylaştı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan İnce, Kürt sorununu 3 B formülü (Barış, bölüşme ve büyüme) ile çözeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin kardeşliğe, huzura, demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Hiçkimseyi dışlamadan, herkesi severek... Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim. Başarılar diledim. Oradan Meral Akşener'e gittim.

Bizde ayrı gayrı yok. Dün Edirne'deydim. Bugün Hakkari'de. Türkiye haritasını gözünün önüne getir. Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim.

ERDOĞAN'I YUHALATMADI

İnce hemen ardından "Erdoğan'ın yanına gittim. Ona da başarılar diledim" deyince kitle yuhaladı. İnce bunun üzerine "Lütfen yuhalamayın" diye uyarıda bulundu.

İnce şöyle devam etti:

Erdoğan dünkü görüşmemizde banan Hakkari'deki mitinginde Türk bayrağı olacak mı diye sordu? İşte bayraklar burada...

Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım.

Bir sorunumuz var. Sorunumuz Kürt sorunu, açık yüreklilikle söyleyelim. Asıl Kürt sorunu ahlak sorunudur. Politikacılar gelir burada Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söyler. Sonra gider başka yerde konuştuklarını unutur. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben.

"BU SORUNLARI 3 B İLE ÇÖZECEĞİZ"

Bu sorunları 3 B ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Barışacağız, ekonomimiz büyüyecek ve bu büyümeden Hakkari'de payını alacak.Türkiye'yi büyütürken, adil paylaştırırken karşımıza düşmanlar çıkacak. Emperyalistler çıkacak. İç düşmanlar çıkacak. Ölümü göze almak gerek.

16 yıldır iktidarda olan birisi ben şunu yapacağım diyebilir mi? Manifestoyu ben açıklarım. O ancak iflas bayrağını açıklayabilir.