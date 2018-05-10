HABER

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 16:14 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları atıldı. İnce'nin 'Erdoğan'ın yanına gittim' demesinin ardından kitle yuhaladı. İnce bunun üzerine lütfen yuhalamayın diye uyarıda bulundu.

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi.

İnce'nin konuşmasının satır başları şöyle:

Bizde ayrı gayrı yok. Dün Edirne'deydim. Bugün Hakkari'de. Türkiye haritasını gözünün önüne getir. Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim.

Türkiye'nin kardeşliğe, huzura, demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Hiçkimseyi dışlamadan, herkesi severek... Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim. Başarılar diledim. Oradan Meral Akşener'e gittim.

'SELO BAŞKAN' SLOGANLARI

İnce "Sonra dün sayın Sayın Demirtaş'ın yanına gittim" dedi. İnce'nin bu ifadesinin ardından yurttaşlar "Selo başkan" sloganları attı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge eşi Ülkü İnce'nin yanı sıra CHP milletvekilleri ve Hakkarili yurttaşlar katıldı. Kürtçe türkülerinde seslendirildiği mitingde İnce mal beyanını gazetecilerle paylaştı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan İnce, Kürt sorununu 3 B formülü (Barış, bölüşme ve büyüme) ile çözeceklerini kaydetti.

ERDOĞAN'I YUHALATMADI

İnce hemen ardından "Erdoğan'ın yanına gittim. Ona da başarılar diledim" deyince kitle yuhaladı. İnce bunun üzerine "Lütfen yuhalamayın" diye uyarıda bulundu.

İnce şöyle devam etti:

Erdoğan dünkü görüşmemizde banan Hakkari'deki mitinginde Türk bayrağı olacak mı diye sordu? İşte bayraklar burada...

Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım.

Bir sorunumuz var. Sorunumuz Kürt sorunu, açık yüreklilikle söyleyelim. Asıl Kürt sorunu ahlak sorunudur. Politikacılar gelir burada Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söyler. Sonra gider başka yerde konuştuklarını unutur. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben.

"BU SORUNLARI 3 B İLE ÇÖZECEĞİZ"

Bu sorunları 3 B ile çözeceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Barışacağız, ekonomimiz büyüyecek ve bu büyümeden Hakkari'de payını alacak.Türkiye'yi büyütürken, adil paylaştırırken karşımıza düşmanlar çıkacak. Emperyalistler çıkacak. İç düşmanlar çıkacak. Ölümü göze almak gerek.

16 yıldır iktidarda olan birisi ben şunu yapacağım diyebilir mi? Manifestoyu ben açıklarım. O ancak iflas bayrağını açıklayabilir.

CHP gelirse sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Size söz veriyorum. İster sokakta, ister devlette tak. Nerede takmak istersen tak. Bu konu geri dönmemek üzere kapanmıştır.

MAL BEYANINI AÇIKLADI

İnce mal beyanını basın mensuplarıyla paylaştı. Evim kira değil. Babamızdan üç beş mülkümüz var. 5 yıl sonra tekrar paylaşacağım. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Sizden tek bir şey istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin, size bir kazan pilav yapayım.

Ülkemiz kötü yönetildiği için, soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Otobüs yolcuların istediği yere gitmelidir. Şoför Erdoğan kendi istediğini yapıyor. Şoförü değiştireceğiz.

"TUTUKLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAZ"

Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim gelsin yarışsın. Ben gidip onun partisine oy vereğim diye bir şey yok. Ben kendime vereceğim. Yarış adil olmalı. Bütün adaylar yarışmalı. Hakkaniyet böyle olur. Bunu Edirne'de de, Hakkari'de de, Trabzon'da da söylerim. Yarın Erdoğan da mağdur olsa, onun da adil şekilde yarışa girmesini isterim.

İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket!24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Hakkari Hakkari mitingi 24 haziran erken seçim seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 15 yorum
teröristler işte ne bekliycez ki
korumalar yok ama bayraklar var işte fark
Dürüst adam
Alani HDP ile doldurmus muarrem
hepiniz aynısınız. siyasetçi yalan söyler. cahil kesimler buna inanır. inanmak ister. ama hiçte durum şeçmen lehine yürümemiştir. böyle gelmiş böyle geçecek.
ADAMLAR SELO BAŞKAN DİYOR BU HALA BANA OY VERİN DİYE YIRTINIYOR ANLAMA ÖZÜRLÜ BELLİ....
@ozgurtura ikinci tur ??
Türk bayraklarıyla Hakkari'de miting yapmak her babayiğidin harcı değildir! Helal olsun sana sayın İNCE!
mitinge gelenlerin hepsi hdp'li Selo Başkan diyor bu garibanımda seviniyor ağlayacak haline gülüyor yarabbim chp ne hallere geldi
muharem ince ile T A M A M....
artık TAMAM yolcudur abbas. İYİ olacak İYİ
NEDİR KÜRT SORUNU, BENİM KÜRT ARKADAŞLARIM VAR, ONLAR SORUN GÖRMÜYORLAR. AMA, BAZILARI KOLAY PARAYI SEÇTİKLERİ İÇİN ÇALIŞMADAN KAZANMAK İSTİYOR, ONUN DIŞINDA NEDİR KÜRT SORUNU BİRİSİ ÇIKSIN ANLATSIN.
adamsın ince bu ne üdüğü belirsiz düzeni bitir. ..
Bizi bölmek isteyen dahili ve harici bedhahtlara kapak olsun
kimse kızmasın abi akp ye. hepsi aynı, oy için yapılan siyasi manevra bunlar.
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

MHP'nin seçim sloganı belli oldu!

MHP'nin seçim sloganı belli oldu!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Erdoğan ile İnce ne konuştu? İki lider ilginç diyalog

Erdoğan ile İnce ne konuştu? İki lider ilginç diyalog

Süleyman Soylu'dan 'seçim' açıklaması: Pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder

Süleyman Soylu'dan 'seçim' açıklaması: Pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.