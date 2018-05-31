Muharrem İnce canlı yayında oy oranını açıkladı

Muharrem İnce Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce alacağı oy oranı için, "24 Haziran'da sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak, gördüğüm bu. Oyumuzun korkunç arttığını görüyorum." dedi. Muharrem İnce'nin açıklamalarından başlıklar şöyle: "Türkiye'yi yöneten Erdoğan. Dolayısıyla neden onlara değil de Erdoğan değil diye sormak lazım. Birincisi sihirli sayım 29. Erdoğan'ın dünyayı tanımadığını düşünüyor. Arkadaşlarımla bugün toplantı yaptık eksiklerimi söylediler. Herkesin düzeltilmeyi ve öğrenmeye ihtiyacı var. Ömür boyu öğretirken de öğrenmek diye bir şey var. Bundan 10 yıl önce en güçlü şirketler enerji ve petrol şirketleriydi şimdi ise bilişim. Türkiye'de hiçbir siyasetçinin konuşmadığı bir konu. Köyler kapatıldı mahalle oldu. Onları bir büyük bela bekliyor. Vergiler ertelemişti. 2019'a kadar vergileri ödemeyecekti. Erdoğan seçilirse, köylülere sesleniyorum onlara beş ayrı vergi ödeyecekler. Yandaş medya olarak gösterirken gazete küpürünüz araya kaynamış. Size haksızlık olur bu. Ama haksızlık yaptığınız yayınlarınız var. Mayıs ayında 46 saat AK Parti'ye vermişsiniz. 16 saat CHP'ye vermişsiniz. Haksızlık yapmışsınız yandaş demek olmaz.

NASUHİ GÜNGÖR Beni arayan kişi Erdoğan ile birlikte giden kişi. Daha fazla ayrıntı da var elimde. 89. sayfada kitapta diyor ki, "Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı ziyarette uzun süredir orada yaşayan Gülen ile bir araya geldi. Erdoğan, Gülen görüşmesi muhtevasından çok birbirinden mesafeli olan iki ekolün bir araya gelmesi için önemliydi. Bugün belgeye dayanmadan yazdım diyor. 2012'de bir tweet atmış, "Bunların hepsi olacak merak etmeyin. Yenilikçi Hareket ve geçmişte yazdığım her şeyin arkasındayım". TRT'nin ne hale düştüğü belli. Senin gibi adamı TRT'nin haber müdürü yapıyorlar. Yazık. Referansım çok. Bülent Arınç "Erdoğan'a gitmeden önce konuyu açtım. Uygun görür müsünüz? dedim. Çok memnun oldu. Bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu? dedi. Cemaatle hükümet arasında bir soğukluk yok"diyor. Beraber büyümüşler, arada CHP'yi karıştıyorlar, canımı sıkıyor." Anlamıyorum diyen Nagehan Alçı'ya İnce, "Neyi anlamadığınızı anlamıyorum ben de" diye yanıt verdi. "Bitsin artık bu hasret" diyen birkaç kez görüşmüş olamaz. İnce açıklamalarına şöyle devam ediyor:

Nasuhi Güngör bey de şimdi kıvırıyor. Daha başka doğrular da var. Diplomayı sormak yukardan bakmak geliyor diyen Alçı'ya İnce'den yanıt, "Diplomanız yanabilir. 8 dönem transkripti koyarsınız diploma yerine geçer yapmadılar. 4 yıllık üniversiteyi 8 dönemde bitirmiş diyor. Benim mezun olduğum okul Mustafa Necati Türkiye'nin en köklü okuludur. Taşra maşra değildir. En köklü okuldur. Seçim güvenliği için elimden geleni yapacağım. EKONOMİ POLİTİKALARI Göreve başladıktan sonra bir hafta içinde başlayacağız. Bankaları yapılandıracağız. Televizyon dizilerini de devreye sokacağız. Bir haftada yapabileceğimiz şeyler bunlar. İdeolojik saplantılarımızı bir kenara atacağız. Polisiye tedbirlerle doların inmeyeceğini biliyorum. Ekonomi kurmaylarım var. Anketleri görüyorum. Ona göre açıklayacağız. Devlet memuru olanlar da var. Onları da korumak istiyorum. Cerrahpaşa'ya gittim dekanı görevden aldılar. Genelkurmay Başkanı'nı da ziyaret edersem onu da alacaklar mı? "Hakan Fidan'ı görevden alacak mısınız diyen" Alçı'ya yanıt: Onu sizle paylaşacak halim yok, gider Tayyip Erdoğan'a söylersiniz. Restorasyon süresi maksimum 2 yıl sürecek. Dış politikada yaptıklarınızın bedeli var. Demokrasi olmaz yabancı yatırımcı gelmez. Polisiye tedbirle ekonomi kalkınır mı?

"BUNU YAPMAYA MECBURUZ" Ortada ucube bir durum var. Bunu millet kabul etti. Cumhurbaşkanı yürütmenin başındaki kişi. Erdoğan kullanıyor da ben niye kullanmayayım yetkileri? Yasama, yürütme, yargıyı ayıracağız başka şansımız yok. Sınav sistemini, eğitim sistemini değiştireceğiz.Dayatma yapmayacağız. Uzlaşarak çözeceğiz.Yargıda, eğitimde, dış politikada uzlaşacağız. Utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız. Yargı mensuplarının cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmasını doğru bulmuyorum. Türkiye'de yargı yoluyla infaz var. OHAL hemen kaldırılacak. Alçı'nın, "Türk sağına da Aleviler konusunda eleştirmeye devam ediyorum. Türkiye'de mağdur olan başörtülü kadınlar ve kızlar vardı. Bu yasakların başını CHP çekti. CHP özeleştiri yapmalı mı? Türkiye'de başörtü sorunu çözülmüş durumda. Benim gördüğüm kadarı ile CHP'lilerin tabanı bunu kabul etmiyor" sorusuna "Başörtü sorunu çözülmüş durumda" diye yanıt verdi. "ERDOĞAN'I BANA SAVUNMAYIN" İnce ayrıca Nagehan Alçı'ya "Erdoğan'ı bana savunmayın" dedi. "Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusuna ise "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." diye yanıt verdi.

İki yıl sonunda Türkiye'nin hiçbir çocuğunu tarikat yurduna mecbur etmeyeceğiz. Bunu en büyük vaadim olarak alabilirsiniz. Bu ülkenin çocuklarından daha değerli bir şey olamaz. 24 Haziran'da normalde sınav vardı. Sınava 9 ay kala, 8 ay kala, 6 ay kala değişiklik yapıldı. Çocukların sınava gireceği yerde kabine gireceklerin. Sınavın değil seçimin tarihi değişmeliydi. Dindar nesil yetiştirmek Cumhurbaşkanı'nın işi değil. Dindar nesil yetişmesine engel olmam, kindar nesil yetişmesine engel olurum. Bekir Bozdağ ortalığı bulandırmasın. Şu anda o kadar çok imam hatip lisesi var ki ama içinde öğrencisi yok. İmam hatipe çocuğuna gönderen aileye saygım sonsuz üniversiteye nereye gidiyor bir de ona bak." 856 milyon dolarlık vergi toplamışlar. Ne oldu bunlara? Hane borcu 500 milyar TL. Reel sektör borcu 41,5. Şirketlerin borcu 40 kat artmış. Eğitim almış bir köylü çocuğu olarak tarım ve hayvancılığa ayağa kaldırmak istiyorum. Herhalde içinizde yaşya en büyük benim. Domateslerin, salatalıkların koktuğu zamanları biliyorsunuz. Çocuklarımız yiyemiyor.

CHP'yi tanımayanlar bilmez. Birnci devrimcilik, ikinci laiklik, üçüncü devletçilik.Orada bir çentik vardır. O da özel sektörün desteğidir. Cahiller bu kısmı bilmez. Stadyum gerekli midir, gereklidir. 265 stadyum yapılmış, üretime hiç katkısı yok. Benim tercihim 265 fabrika yapmak. 400 milyon dolarla 20 fabrika kurardık, 40 bin kişi çalışırdı. Avrupa'da 50 km benzin istasyonu varken Türkiye'de 10 km de var. Gerek yok. Bu işlerin kuralı var. Yol göstermeli devlet. ABD'de yapılan sistem budur. Serbest piyasa ekonomisinin olduğu yerdir. Kamu ihale kanunu 180 defa değiştirmişler. Paranın yarısını buradan bulacağız. Devlette tasarruf yapacağız. Cumhurbaşkanı'na bir tane uçak yeter. Sanayimizi %79'u çalışıyor. Kalanları çalışır hale getireceğiz. Denizlerimiz bomboş duruyor. Geönç nüfusa güveniyorum. Nasıl harcayacağız parayı? Kıt kanaat geçinen bir memur olduğunuzda bir araç aldığınızda bu size yük müdür evet, servis olarak kullanırsan yatırımdır. Üretim yok, parayı betona gömdüler. Hırsızlık kolay o yüzden. Türkiye'de sorgulanması gereken kurum ilk olarak TÜİK'tir. Yanlış bilgi veriyor yatırımcılara da . Bu tür alicengiz oyunlarıyla hepsiyle oynadılar bunların. Milli gelirimiz hala 10 bin dolar mı? 7 bin dolara düştü. 1980'de Güney Kore ile aynı orandaydık milli gelirde. Batınca beş büyük şirketi çağırarak dünya ile rekabet edeceksiniz dediler. Güney Kore şimdi 30 bin dolar milli geliri. Güney Kore'nin çok iyi yetişmiş mühendisleri vardı. Muharrem İnce 'nin hayali fizik, kimya, kuantum bilen çocuklar yetiştirmek. Gençler çalışacaklar, geliştirecekler. Devlette devamlılık esastır, ek bütçe gerekirse yaparız. Bundan sonra Cumhurbaşkanı bütçe yapacak Meclis'e gönderecek. Cumhur İttifakı mesela kabul etmedi. İlavesi var. Milletvekili ile konuşuyorsunuz yapmayın."

OY ORANI 24 Haziran'da sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak, gördüğüm bu. Oyumuzun korkunç arttığını görüyorum. Şunu görüyorum yaklaşıyor otobüs kentten kolay kolay çıkamıyoruz. Çanakkale'de 1 saati buldu çıkmamız insanlar aracın etrafını sarıyor. Zafer işareti yapıyor, Bozkurt işareti yapıyor seninleyim diyor. Muhafazakar biri sana oy vereceğim diyor. "AKŞENER ÜZÜLMESİN" Sayın Akşener üzülmesin ilk turda ben alacağım için ikinci tura gerek kalmayacak. İKİNCİ TUR Erdoğan'dan daha yerliyim. Afyon mermerini beğenmeyip Hindistan'dan gelen mermeri olan yerde oturmuyorum. Merkez Banakası'na müdahale edilmeyecek, yabancı yatırıcımları getireceğim. Başbakanlığı döneminde Demirel'e kızardık, Cumhurbaşkanlığında eşit davrandı.Ben partiyi değil Türkiye'yi kurtarmak istiyorum. Türkiye'yi bu kuşatmadan kurtarmak istiyorum. Benim ülkemin fakiri de mutsuz zengini de mutsuz. Herhalde bu durum dünyada tektir. 3 yardımcım olacak. Cumhurbaşkanlığım boyunca duyacağınız girişimcilik ve kalite sözcükleri olacak. Demirel'in yaptığı köprüden niye 11 liraya geçiyoruz da Erdoğan'ın köprüsünden 114 liraya? Millet bahçesi yapacağım diyorlar ya TOKİ girmeden bırakmazlar.

"BİNALİ YILDIRIM KENDİNİ İMHA ETTİ" Genel Başkanlığa aday olduğum zaman devleti yönetmeye adayıım demiştim. O günden bu yana çalışıyorum. Binali Yıldırım kendi kendini imha etti. Oğlum askere gideceğinde eşim 'Doğu'ya gitmesin' dedi. Vicdanım bunu kabul etmez dedim. Oğlum askerde 5 gün de hapis yattı. Cep telefonu ile konuştuğu için. Ziyarete gittiğimde komutan durumu bana anlattı. 'Mehmet Ağa'nın oğlu yakalansa ne olurdu' dedim. 5 gün hapis cezası dediler. 'O zaman bana ne soruyorsunuz verin cezasını' dedim. 5 gün hapis yattı. DIŞ POLİTİKA Seçilirsem Suriye'ye büyükelçi göndereceğiz. 4 milyon Suriyeliyi göndermenin birincil hedefimizin olduğunu bilinmesini isterim. Suriye'ye yeni bri anayasa gereklidir. BM gözetiminde bir seçim olmalıdır. Dış politikada efelenmenin bedeli var. Kendini korumaya alacaksın. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemişsin bağımlı kalmışsın. Boş efelenip ülke kaybedeceğine partim seçimi kaybeder bunu tercih ederim. Cumhurbaşkanı eleştirilmez diye bir şey mi var?

Gazetecilere de üzülüyorum, eleştiri hakkınız yok.