Muharrem İnce oyunu kullandı! İşte ilk mesajı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da oyunu kullandı. İnce'nin açıklamaları:

"Hayırlı uğurlu olsun. En hayırlısı ne ise o olsun. Akşam YSK'nın önünde olacağım."

Oy verme işleminin ardından okul dışındaki gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "Kolay gelsin hepinize. Akşama da 3 milletvekili gelecekler zaten Ankara'ya. Hepinize teşekkür ederim." dedi.



