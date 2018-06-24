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Muharrem İnce oyunu kullandı! İşte ilk mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da oyunu kullandı. İnce, Ankara'ya giderek YSK'nın önünde olacağını söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'da oyunu kullandı. İnce'nin açıklamaları:

"Hayırlı uğurlu olsun. En hayırlısı ne ise o olsun. Akşam YSK'nın önünde olacağım."

Oy verme işleminin ardından okul dışındaki gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "Kolay gelsin hepinize. Akşama da 3 milletvekili gelecekler zaten Ankara'ya. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

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muharrem ince 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Cuma namazını kılıpta mı gelmiş :)
bu iş TAMAM İNŞALLAH
milletin adamı seninleyiz,ZAFER MUHTEŞEM OLACAK
hadi hayırlı olsun başkanım
Hayırlı olsun inşallah #başaracağız
Muharrem ince diyenler begensin
2 tura kalırsa ve gerçekten seçilirsen eğer vay memleketin haline muarrem Emmi. .yalan ,dolan gözlerinden akıyor..adayların hepsini toplasan bir Fikret orman etmez!
akşamdan gidip ysk nın önünde yatsaydın
YOLUN AÇIK OLSUN ŞANSIN BOL OLSUN YÜREKLİ ADAM
bugun itibariyle millet vekilliğin düşmüştür yani yapacagın bir yanlış göz altına alınmana neden olabilir k.k seni fena kekledi
Allah ülkemize acısında, başa geçmesin.
HAYIRLISI İLE BU SEFER #TAMAM#
Allah devletimiz ve memleketimiz için en hayırlısını etsin inşallah
hadi hayırlısı büyük başkan inşlh
Ülkem için kim hayırsıyla o olsun
yıkılışını izliyoruz miherrem :)
Merak etme, sayın Cumhurbaşkanım ilk turda olmasada ikinci turda bu iş #TAMAM
hadi bakalım sabahlamak istiyosan kahve verirler orda
Gönlüm sende abim :)
karizman yeter
Yazık etmeyin şu ülkeye yormayın bu ülkeyi Erdoğan ı yıkmaya değil kazanmaya oynayın birleşin bir olun tüm partiler kapatılsın gerekirse başka Türkiye yok ağzınızı toplayın söylemlerinizi yumuşatın başarıları takdir edin akıllı adamlar olun her biriniz
Hayırlı uğurlu olsun sn Cumhurbaşkanım
neden gazetecileri azarladığını yazmıyorsunuz taraf tutmayın
İyi ki varsın Muharrem İnce. Oylarımızın 17.00'den sonra buluşması dileğimle...
Yürü be kim tutar seni
Haydi hayırlı olsun o zamn
Hayırlı olsun. ben daha kullanmadım.
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