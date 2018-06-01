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Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingleri iptal oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 07:21 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yapması planlanan ortak miting programları iptal edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 10 büyükşehirde ortak miting yapma kararı almıştı. Kılıçdaroğlu ve İnce, bu sayıyı önce 8’e, sonra 4 mitinge düşürmüştü.

'TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI'NA ZARAR VERİR

Kılıçdaroğlu’nun İnce ile yaptığı görüşmenin ardından, ortak mitinglerin tarafsız cumhurbaşkanı adayı propagandasına zarar verme olasılığı gözetilerek iptal edildiği bildirildi.

Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı ayrı propaganda yapmaya devam edecek.

Hürriyet


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu ortak miting CHP 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Demekki neymiş iki cambaz bir ipte oynamazzzz. İkiside tutarsız , ikiside ne yaptığını ne konuştuğunu bilmeyecek kadar beceriksiz. Biri koltuk sevdalısı kalkmam diyor, ötekide bir işe girdim ama sonuç alınmayacak çok iyi biliyorum amma bu arada vekillikte gitti diye bin pişman yalnız bu yol tek yön gidiş var dönüş yok müracatlar doldu vekiller dağıldı bile yani tren kaçtı. Şimdi meydanda yapacakları hizmetleri sunmak yerine ortalık nasıl karıştırılır onun peşindeler.
@hakan192192 ortalık çok düzgün hayat mükemmel bunlar gelip karıştıracaklar yani kardeşim aydamı yaşıyon zaten memleket battı sattılar savurdular daha karışacak ne kaldı yedi bitirdi memleketi savunduğun zihniyet
İnce'nin yanında ezilirim demiyor da. :D
yav de get:) ince için kılımı kıpırdatmak zor gelir desene kemoooo
BUNLAR HER ZAMAN KIVIRIR KIVIRMAK GENLERİNDE VAR ALLAH BİZİ BUNLARDAN KORUSUN
iyi olmuş kılıçtaroğlu gereksiz bir zat ince FOREVER
mantıklı... tabiki tarafsız olmalı ki bunu muharrem ince ve sayın kılıçtaroğlu etik ve ahlaki çerçevede degerlendirmiştir olması gereken bu bravo
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