Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingleri iptal oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 10 büyükşehirde ortak miting yapma kararı almıştı. Kılıçdaroğlu ve İnce, bu sayıyı önce 8’e, sonra 4 mitinge düşürmüştü.
'TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI'NA ZARAR VERİR
Kılıçdaroğlu’nun İnce ile yaptığı görüşmenin ardından, ortak mitinglerin tarafsız cumhurbaşkanı adayı propagandasına zarar verme olasılığı gözetilerek iptal edildiği bildirildi.
Seçim sonuna kadar Kılıçdaroğlu ve İnce ayrı ayrı propaganda yapmaya devam edecek.
Hürriyet
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